Yılın ilk karı yağdı: Kar topu oynayıp, fotoğraf çekindiler

Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Özellikle kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunun Seydişehir- Antalya kısmındaki 1820 rakımlı Alacabel mevkisinde de yılın ilk karının yağmasıyla birlikte, hava şartlarına hazırlıksız yakalanan sürücülerde, güçlükle ilerledi.

KAR TOPU OYNAYIP FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Bazıları ise seyahat sırasında aracını yolun kenarına park edip, kar topu oynayıp, fotoğraf çekindi.

SÜRÜCÜLERE KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'de yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebilecek olmasında dolayı Seydişehir- Antalya kara yolu Alacabel mevkisi ve Bozkır- Taşkent yolu Belpınar mevkisinde sürücülerin kış lastiği veya zincir kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.