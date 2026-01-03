Adana'da seyir halindeki çekici bir anda alev aldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyol üzerinde seyir halindeyken alev alan bir çekici trafikte tehlike yarattı. Olay, gece saatlerinde Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde meydana geldi.

ÇEKİCİ YOLDA ALEV ALDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aniden alevler içinde kalan çekiciyi kullanan sürücü, durumu fark ederek aracını yolun sağ kenarına çekmeyi başardı. Sürücü, hızla yayılan alevleri kontrol altına alamayınca hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, çekiciyi saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Ancak yangının etkisiyle araçta oluşan ağır hasar nedeniyle çekici kullanılamaz duruma geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedenini araştıran yetkililer, incelemelerini sürdürüyor. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutunun yüksek olduğu belirtildi.