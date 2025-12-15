Çamaşır kurutma makinesi alev aldı ve tüm daire yandı! Makine neden alev alabilir?

Londra'nın güneydoğusunda bir ailenin dairesi, arızalı bir çamaşır kurutma makinesinin çıkardığı yangında tamamen yandı.

Dört çocuk annesi Charlotte Baker, ailesini kurtarmayı başardı ancak evcil hayvanını kaybetti.

Londra'nın güneydoğusunda bulunan ailenin dairesi, çamaşır kurutma makinesindeki bir arıza nedeniyle çıkan yangında tamamen yok oldu ve dört çocuk annesi Charlotte Baker (34) evsiz ve evcil hayvansız kaldı.

Yangın , pazartesi öğleden sonra, Charlotte günlük işlerini yaparken Crayford mahallesinde çıktı. Yıkanmış çamaşırları kurutma makinesine koyduktan sonra cihazı çalıştırdı ve işlerine devam etti.

Küçük çocukları Mason (7), Arthur (6) ve üç yaşındaki Delaila oturma odasında oynarken, en büyük oğlu Stevie (14) arkadaşlarıyla birlikteydi. Mason, bir şeylerin ters gittiğinin ilk işaretini fark etti.

"Yanıma geldi ve 'Anne, bu koku ne?' diye sordu. Kısa süre sonra ben de garip bir koku aldım ve kurutma makinesinden duman yükseldiğini gördüm," dedi Charlotte.

Panik içinde çamaşırları çıkardı, makinenin fişini çekti ve tehlikenin geçtiğine inanarak pencereyi açtı. Ancak birkaç dakika sonra, kızını yıkarken bir çığlık duydu.

"Mason 'Anne, yanıyor!' diye bağırdı. Mutfağa koştuğumda alevler çoktan duvarları ve eşyaları sarmıştı. Duman yoğundu ve sıcaklık dayanılmazdı," dedi.

Yangından sonra apartman dairesi

Charlotte çocukları daireden çıkarmayı başardı, ancak binanın önünde kedileri T-Rex'in dışarı çıkmadığını fark ettiler. Ne yazık ki, itfaiyeciler daha sonra evcil hayvanın yangında öldüğünü doğruladı.

Olay yerine altı itfaiye aracı sevk edildi, ancak yangın bir saatten biraz fazla bir sürede söndürülmesine rağmen daire tamamen yandı. Aile, üzerlerindeki kıyafetlerden başka hiçbir şeyle baş başa kalmadı.

Yangının nedeninin daha sonra çamaşır kurutma makinesindeki elektrik arızası olduğu doğrulandı; uzmanlar bunun nadir görülen bir durum olmadığını belirtiyor.

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ NEDEN ALEV ALABİLİR?

Uzmanlar en yaygın nedenlerden birkaçını şöyle sıralıyor:

Filtrelerde ve havalandırma deliklerinde biriken ve kolayca tutuşabilen tüy ve toz .

Cihazın içindeki arızalı elektrik kabloları veya ısıtıcılar.

Makineye önerilenden fazla çamaşır yüklemek

Eski veya bakımı yapılmamış ev aletleri , özellikle düzenli temizliği yapılmayanlar.

Makineyi gözetimsiz kullanmak , özellikle uzun süre çalıştırıldığında.

İtfaiye, kurutma makinelerinin gece veya evde kimse yokken kullanılmaması, filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi ve tesisatın durumunun kontrol edilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Charlotte ve çocukları şu anda geçici bir konaklama yerinde kalıyorlar ve arkadaşlar ile tanımadıkları kişiler kıyafet, oyuncak ve temel ihtiyaç malzemeleri bağışlıyorlar.

"Her şeyimizi kaybettik ama hayatta kaldık. En önemlisi bu. Evimizi ve T-Rex'imizi kaybettik ama birbirimizi kaybetmedik," dedi Charlotte, "The Sun" gazetesinin haberine göre.