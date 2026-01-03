15 yaş altına sosyal medya yasağının ayrıntıları belli oldu

Yayınlanma:
Türkiye'de bir sürerdir tartışma konusu olan 15 yaş altı sosyal medya yasağında ayrıntılar belli oldu. 15 yaş altı çocuklar sosyal medyaya kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek, platformlar devlet denetimine tabi olacak. Çocukların ticari kazanç aracı olarak kullanılmasının önü kapanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve oyun platformlarına erişimiyle ilgili önemli bir düzenlemenin geldiğini duyurdu. Bakan, yaptığı açıklamada, çocukların söz konusu platformlara artık kimlik doğrulaması olmadan giriş yapamayacağını belirtti.

Sosyal medyaya sınırlama geliyorSosyal medyaya sınırlama geliyor

SOSYAL MEDYA VE OYUN ŞİRKETLERİNE DENETİM GELİYOR

TV100'den Sinan Burhan, Göktaş ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Göktaş, sosyal medya ve oyun şirketlerinin devlet denetimine tabi olacağını vurguladı. Bu kapsamda, çocukların ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçileceğini ve çocukların artık internet üzerinde birer kazanç aracı olarak görülmeyeceğini belirtildi.

Ayrıca, internet ve sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilirken, çocukların derslerinden uzaklaşabildiğini, stres ve bunalım yaşayabildiğini vurgulandı. Yeni düzenlemenin kısa süre içinde yürürlüğe gireceği ve ailelerin de çocuklarının internet kullanımını kontrol etme konusunda daha etkin rol oynayacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

