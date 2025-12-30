Sosyal medyaya sınırlama geliyor

Sosyal medyaya sınırlama geliyor
Yayınlanma:
Çocukların şiddet ve istismardan korunması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda, sosyal medya ve dijital platformlara yaş doğrulama, otomatik filtreleme, ebeveyn kontrolü ve yapay zekâ destekli denetim sistemleri getirilmesi önerildi.

Çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunması amacıyla Meclis'te kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kapsamlı taslak raporunu tamamladı. 157 sayfalık raporda, özellikle sosyal medya ve dijital platformlara yönelik dikkat çekici düzenleme önerileri yer aldı.

Sabah'ın haberine göre raporda, çocukların internet ortamında daha güvenli bir şekilde korunabilmesi için yaş doğrulama sistemleri, otomatik içerik filtreleri, ebeveyn kontrol mekanizmaları ve yapay zekâ destekli denetim uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi tavsiye edildi. Sosyal medya ve dijital yayın platformlarının, çocukların yetişkinlere yönelik içeriklere erişimini engelleyecek daha etkili önlemler alması gerektiği vurgulandı.

TBMM’de suça sürüklenen çocuklar için komisyon kurulduTBMM’de suça sürüklenen çocuklar için komisyon kuruldu

Öne çıkan öneriler arasında, sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri için etik kuralların belirlenmesi, çocukların cep telefonu kullanımında güvenlik ayarları ve çocuk koruma paketlerinin standart özellik olarak sunulması da bulunuyor. Ayrıca, çocuk haklarını gözetmeyen ve yeterli denetim sağlamayan platformlara yönelik yaptırımların artırılması gerektiği de belirtildi.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK' VURGUSU

Raporda eğitim alanına da özel bir başlık ayrıldı. Okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde, çocukların haklarını öğrenmesini ve şiddetsiz iletişim becerileri kazanmasını hedefleyen zorunlu derslerin müfredata eklenmesi önerildi.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalarda ise uzman sayısının artırılması, rehabilitasyon ve topluma yeniden uyum projelerinin güçlendirilmesi, aile ve toplum temelli önleyici programların yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Yaşam
Uçak seferleri yoğun yağış nedeniyle iptal edildi
Uçak seferleri yoğun yağış nedeniyle iptal edildi
Taziyeden dönen araçlar kara saplandı
Taziyeden dönen araçlar kara saplandı