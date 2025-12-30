Sosyal medyaya sınırlama geliyor

Çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunması amacıyla Meclis'te kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kapsamlı taslak raporunu tamamladı. 157 sayfalık raporda, özellikle sosyal medya ve dijital platformlara yönelik dikkat çekici düzenleme önerileri yer aldı.

Sabah'ın haberine göre raporda, çocukların internet ortamında daha güvenli bir şekilde korunabilmesi için yaş doğrulama sistemleri, otomatik içerik filtreleri, ebeveyn kontrol mekanizmaları ve yapay zekâ destekli denetim uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi tavsiye edildi. Sosyal medya ve dijital yayın platformlarının, çocukların yetişkinlere yönelik içeriklere erişimini engelleyecek daha etkili önlemler alması gerektiği vurgulandı.

TBMM’de suça sürüklenen çocuklar için komisyon kuruldu

Öne çıkan öneriler arasında, sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri için etik kuralların belirlenmesi, çocukların cep telefonu kullanımında güvenlik ayarları ve çocuk koruma paketlerinin standart özellik olarak sunulması da bulunuyor. Ayrıca, çocuk haklarını gözetmeyen ve yeterli denetim sağlamayan platformlara yönelik yaptırımların artırılması gerektiği de belirtildi.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK' VURGUSU

Raporda eğitim alanına da özel bir başlık ayrıldı. Okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde, çocukların haklarını öğrenmesini ve şiddetsiz iletişim becerileri kazanmasını hedefleyen zorunlu derslerin müfredata eklenmesi önerildi.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalarda ise uzman sayısının artırılması, rehabilitasyon ve topluma yeniden uyum projelerinin güçlendirilmesi, aile ve toplum temelli önleyici programların yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.