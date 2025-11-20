TBMM’de suça sürüklenen çocuklar için komisyon kuruldu

Yayınlanma:
TBMM'de partilerin oybirliğiyle suça sürüklenen çocuklar konusunu araştırmak üzere komisyon kuruldu. Komisyon, çocuk suçluluğunun nedenlerini inceleyerek önleyici politikalar geliştirmeyi hedefliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, "Çocukların yaşam düzeyinin arttırılması ile suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonu" tüm partilerin oybirliğiyle kuruldu. Komisyon, çocukların suç işlemesinin engellenmesi amacıyla yasal düzenlemeleri ele alacak ve önleyici tedbirler geliştirecek.

ETKİN VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "2024'te 202 bin 785 çocuğun suça sürüklenme nedeniyle işlem gördüğünü" belirterek, "Çözüm cezaları arttırmak değil, etkin ve önleyici tedbirler almaktır" dedi.

'15 YILDA 2,5 KAT ARTTI'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Son 15 yılda suça sürüklenen çocuk oranı 2,5 kat arttı" bilgisini paylaştı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, çocuk suçluluğundaki artışa dikkat çekerek, "Önleyici hiçbir şey yapmadığımız için çocukların suç işlediği 11 yıl geçti" ifadesini kullandı.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRESİ

Komisyonun 3 ay süreyle faaliyet göstereceği, bu sürenin gerek görülmesi halinde 1 ay daha uzatılabileceği açıklandı. Komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

