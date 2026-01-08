Eski milli sporcu domuz avında kazara vurularak öldü

Yayınlanma:
İzmir’in Tire ilçesinde, eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Sabri Kılıç (45), domuz avında sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.50 sıralarında Hasan Çavuşlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, domuz avına çıkan Sabri Kılıç’ın makilik alandan geçtiği esnada sırtında asılı olan av tüfeği kazara ateş aldı.

Arkadaşı tarafından avda kazara vurulan kişi öldüArkadaşı tarafından avda kazara vurulan kişi öldü

SIRT KISMINDAN VURULAN MİLLİ SPORCU ÖLDÜ

Sırt kısmından vurulan Kılıç ağır yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıç’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabri Kılıç’ın eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu olduğu ve yaklaşık 2 yıldır milli takım ile müsabakalara katılmadığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

