Suça sürüklenen çocuğun kaderini hakim belirleyecek

Daltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusu

Türkiye’de sosyoekonomik sorunlar nedeniyle çocuklar suça sürüklenmeye devam ediyor. Liseye gitmesi, üniversiteye hazırlanması veya mesleki kariyeri için çalışması gereken çocuklar suç örgütlerinin pençesine düşüyor.

Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin hukukçularının bir süredir üzerinde çalıştığı taslak ile özellikle çocukları kullanan suç örgütlerine verilen cezaların artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda çocukları adam öldürme veya başka bir suç için kullanan suç örgütlerine verilen cezalar her suç tipi için bir kat artırılarak uygulanacak.

Taslak ile basit bir suç işlemiş olsalar bile ilk suçlarından itibaren çocukların takip edilerek, rehabilitasyona tabi tutulması amaçlanıyor. AK Parti kaynakları, “Şimdiki gibi suç işledikten sonra çocuğun Emniyet’te kaydı alınıp bırakılmayacak. İlgili bütün kurumlara düşen sorumluluklar olacak” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışmalarda mafya örgütlerinin ve çetelerin en fazla dağılmış ailelerin çocuklarını kullandığı tespiti yapıldı. Bu nedenle, suç işleyen çocukların ebeveynlerinin sorumluluklarının yeniden ele alınması gündeme geldi.

HAKİME TAKDİR YETKİSİ

Taslakta adam öldürme gibi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altı olsa dahi ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı kaynakları, “Fransa’da benzer bir uygulama var. Hâkime takdir yetkisi veriliyor. Hâkim isterse cezada indirim yapmayabilir. Biz de ona benzer bir düzenleme yapacağız. Çocuğun suç işleme eğilimi, kastın yoğunluğu, suç işlerken hangi psikolojide olduğu, fiziki durumu gibi unsurlar dikkate alarak hâkim indirim yapmayacak. Yetişkinler gibi cezalandırılabilecektir. Her dosya kendine özgü olarak değerlendirilecek” diye konuştu.