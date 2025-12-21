Engelli Mümün Kara'nın ölümü davasında sanıklar serbest kaldı: Mağdur eş tehditler nedeniyle yardım istedi

Olay, 19 Şubat 2021 tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Yüzde 90 engelli olan 58 yaşındaki Mümün Kara, kendisi gibi yüzde 40 engelli eşi Emine Kara ve çocukları Fatma ile Bekir Kara; ikametlerinin bitişiğindeki işletmenin sahibi Nurettin Y. ve oğlu A.Y. ile araç park etme meselesi yüzünden tartışmaya girdi. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Nurettin Y. ile oğlu A.Y.'nin Mümün Kara'yı darbetmeye başladığı iddia edildi. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle sonlanan olay sırasında, aldığı darbeler sonucu dili boğazına kaçan Mümün Kara'ya ilk müdahaleyi eşi Emine Kara yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık personeli sevk edildi.

HASTANEDE VERİLEN 9 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Olay yerindeki müdahalenin ardından önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mümün Kara, durumunun ciddiyeti nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Kara'nın kafatasında ciddi kırıklar olduğu belirlendi. Hem engelli olan sağ bacağındaki mevcut sorunlar hem de darp sonucu oluşan kırıklar nedeniyle ameliyata alınan Kara, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kara, hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini 28 Şubat tarihinde kaybetti.

GÖZALTI, TUTUKLAMA VE TAHLİYE SÜREÇLERİ

Olayın yaşandığı gün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Nurettin Y. ve A.Y., 24 Şubat'ta yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İlk aşamada baba Nurettin Y. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanırken, oğlu A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Mümün Kara'nın ölümü üzerine A.Y. de 28 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutukluluk kararına yapılan itiraz neticesinde A.Y., 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla tekrar tahliye edildi.

SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Nurettin Y. ve A.Y. hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Savcılık, taraflar arasında park sorunu nedeniyle geçmişten gelen ve sık sık tekrarlanan tartışmaların bir husumete dönüştüğünü vurguladı. Hazırlanan bu iddianame, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatıldı.

MAHKEMENİN BERAAT GEREKÇESİ VE TEHDİT CEZASI

Yargılama devam ederken sanık Nurettin Y., 2022 yılında adli kontrolle serbest kaldı. Adli Tıp 1’inci İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda, Kara'nın vücudundaki femur kırığının hem düşme hem de dış bir darbe etkisiyle oluşabileceği, bunlar arasında bir ayrım yapılamadığı ifade edildi. Ayrıca tanık anlatımları ve yer gösterme işlemleri de maktulün ölümüne neden olan darbenin sanıklar tarafından vurulduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamadı. "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesi doğrultusunda mahkeme, "Kasten öldürme" suçundan beraat kararı verdi. Ancak sanık Nurettin Y.'nin maktul ve ailesine yönelik ağır tehditleri tanık beyanlarıyla kesinleştiği için bu suçtan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Söz konusu beraat kararı Yargıtay tarafından da incelenerek onandı.

"HASTANEDE 9 GÜN BOYUNCA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI"

Yaşananları anlatan Emine Kara, eşinin darp sonucu öldüğünden emin olduğunu ifade ederek şu beyanlarda bulundu:

"Kapımızın önüne araç park etmişlerdi, çıkmak için çekmelerini rica ettik. Ancak bize ağır hakaretler edildi. Tehdit alınca polisi aradık. Polis henüz gelmeden karşı tarafın oğlu gelip önce çocuklarımı darp etti. O sırada eşim 'Ayağıma vurma' diye bağırıyordu. Ardından babası eşimi darbetmeye başladı. Eşim bir anda yere yığılınca 'Ölüyor' diye bağırdım, o zaman bırakıp gittiler. Dili boğazına kaçmıştı, ben çıkardım. Hastanede 9 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı ama başaramadı."

"MAHALLEMDEN TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM! 300 BİN LİRA DA TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKILDIM"

Hukuki mücadelesini sürdürdüğünü belirten Emine Kara, yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay’ın beraat kararlarının ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduğunu söyledi. Bu süreçte yoğun tehditler aldığını iddia eden Kara, "Çocuklarıma sosyal medyadan tabut resimleri gönderildi. Mezarlıkta üzerime araç sürüldü, avukatımın eski ofisinin önüne eşimin ismi yazıldı. Bu baskılar nedeniyle mahallemden taşınmak zorunda kaldım. Bu süreçte davaları kaybettiğim gibi yaklaşık 300 bin lira da tazminat ödemek zorunda bırakıldım" dedi.

"KAPIMIZA EŞİMİN LAKABI YAZILDI"

Güvenliği için adresini gizli tuttuğunu ancak yine de ulaşıldığını savunan Emine Kara, son yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:

"3 yıldır yeni evimdeyim ve kimse yerimi bilmiyordu. Ancak bir hafta önce apartman kapısına eşimin eski mahallede kullanılan lakabı 'Arap' yazıldı. Bu lakabı sadece eski mahallemizdekiler bilirdi. Kendim ve çocuklarım için ciddi endişe duyuyorum. Aynı acıları bir kez daha yaşamak istemiyorum. 5 yıldır bu acıyla yaşıyorum, artık sesimin duyulmasını istiyorum. Başımıza bir şey gelmesinden korkuyorum."