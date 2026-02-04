Banka hesabını başkasına verenler dikkat! Doğrudan şüpheli olabilirsiniz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son zamanlarda artış gösteren siber dolandırıcılık eylemleri üzerinden kamuoyunu uyardı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de ve dünyada en sık karşılaşılan siber suç türleri arasında; kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri, fidye yazılımları, kredi kartı ve bankacılık dolandırıcılığı, veri ihlalleri, zararlı yazılımlar, kripto para dolandırıcılıkları, hesap ele geçirme, siber casusluk, çocuklara yönelik siber suçlar, itibar suikastı, şantaj ve bilgi kirliliğinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada dolandırıcıların, sahte e-posta, SMS, telefon aramaları ve deepfake teknolojilerini kullanarak mağdurları kandırdığı kaydedildi.

GENÇLER FARKINDA OLMADAN AĞIR CEZA SORUŞTURMALARINA DAHİL OLUYOR

Özellikle maddi kazanç vaadiyle kandırılan gençlerin banka ve ödeme hesaplarını başkalarına kullandırmalarının, çoğu zaman farkında olmadan ağır ceza soruşturmalarına dahil olmalarına neden olduğu ifade edildi.

Başsavcılık, bir kişinin kendi adına açılmış banka hesaplarını, elektronik ödeme kuruluşu hesaplarını ya da kripto varlık hesaplarını yasal olmayan bir kullanım olacağını bilerek veya bilmeden başkalarına kullandırmasının suç teşkil ettiğini belirtti.

Açıklamada, IBAN bilgisinin paylaşılmasının, banka kartı veya mobil bankacılık bilgilerinin kullandırılmasının da bu kapsamda değerlendirildiği aktarıldı.

Başsavcılık, dolandırıcıların genellikle ‘hesabım blokeli’, ‘sadece 1-2 gün kullanılacak’, ‘hesap senin ama sorumluluk bende’, ‘yaptığım iş yasal’, ‘yakalanan olmadı’ gibi ifadelerle hesap temin etmeye çalıştıklarını ifade etti.

SAHTE YATIRIM İLANLARINDA ÜNLÜ İSİMLER KULLANILIYOR

Yapılan açıklamada bu hesaplar kullanılarak internette sahte ürün satışı, kripto para ve yatırım dolandırıcılığı, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden ‘acil para’, ‘ödül kazandınız’ senaryoları, yasadışı bahis ve kara para aklama, sahte iş ve evden çalışma ilanları, faizsiz kredi ve evlilik kredisi görünümlü dolandırıcılıklar ile şantaj suçlarının işlendiği kaydedildi.

Başsavcılık, özellikle sahte yatırım ilanlarında, ünlü isimler ve büyük firmalara ait olduğu izlenimi verilen deepfake videoların kullanıldığına dikkat çekti.

İLK ŞÜPHELİ, BANKA HESABINI KULLANDIRAN KİŞİ

Açıklamada, dolandırıcılık olaylarında mağdurdan çıkan paranın çoğu zaman hesabını kullandıran kişinin hesabına yatırıldığını, şikayet halinde ise ilk şüphelinin doğrudan hesap sahibi olduğu belirtildi.

Başsavcılık, hesabını kullanan kişilerin, dolandırıcılar tarafından ‘para katırı’ olarak adlandırıldığı ve ceza soruşturmalarında en ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

YAZIŞMA VE EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ SAKLAYIN

Açıklamada, banka hesaplarını suçta kullandırmış kişilerin, banka hesaplarını ve GSM hatlarını kendi kontrolleri altına almaları, yazışma ve ekran görüntülerini saklamaları, durumu ailelerine bildirmeleri ve adli mercilere ihbarda bulunmaları gerektiği belirtilerek, vatandaşların dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları istendi.