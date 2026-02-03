TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 20. haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

TEDBİRLİ OLARAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF, Kocaelispor maçında yaptığı hareket nedeniyle tartışmalara neden olan Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF açıklamasında "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" dedi.

Skriniar'a 2 maç cezayı duyurdu

ERZURUMSPOR MAÇINDA OLMAYACAK

Milan Skriniar tedbirli olarak sevk edilmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin Erzurumspor'a karşı oynayacağı Türkiye Kupası maçında yer alamayacak.

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMELİ"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Milan Skriniar'a dair yaptığı açıklamada TFF'ye gerekli şikayeti yaptıklarını söylemişti. Durul ayrıca Fenerbahçe'nin oyuncunun sözleşmesini feshetmesi gerektiğini vurgulamıştı.