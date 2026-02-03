TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi

TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Yayınlanma:
TFF, Kocaelispor maçındaki hareketi nedeniyle Milan Skriniar'ın tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 20. haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

TEDBİRLİ OLARAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF, Kocaelispor maçında yaptığı hareket nedeniyle tartışmalara neden olan Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF açıklamasında "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" dedi.

Skriniar'a 2 maç cezayı duyurduSkriniar'a 2 maç cezayı duyurdu

ERZURUMSPOR MAÇINDA OLMAYACAK

Milan Skriniar tedbirli olarak sevk edilmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin Erzurumspor'a karşı oynayacağı Türkiye Kupası maçında yer alamayacak.

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMELİ"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Milan Skriniar'a dair yaptığı açıklamada TFF'ye gerekli şikayeti yaptıklarını söylemişti. Durul ayrıca Fenerbahçe'nin oyuncunun sözleşmesini feshetmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Spor
TFF 2. Lig ekibine para cezası verdi: Haftaya da küme düşürecek
TFF 2. Lig ekibine para cezası verdi: Haftaya da küme düşürecek
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Beşiktaş ve Galatasaray maçındaki konuşmalar da var
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Beşiktaş ve Galatasaray maçındaki konuşmalar da var