Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe’nin Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlik gündeme damga vurdu.

Fenerbahçe’nin Slovak stoperi Milan Skriniar ile Kocaelispor tribünleri arasında yaşanan olay sonrası Kocaelispor Başkanı Recep Durul, çok sert açıklamalarda bulundu.

Skriniar'ın çok konuşulan hareketi ardından Kocaelispor harekete geçti.

"ÜLKEDEN GÖNDERİLSİN"

Recep Durul yaptığı açıklamada "Skriniar’ın sözleşmesinin feshedilip ülkeden deport edilmesini istiyoruz" sözleriyle dikkat çekti.

Durul şu sözlerle konuşmasına devam etti:

Bu oyuncunun lisansı iptal edilmeli. Hakemin de ondan farkı yok, futboldan men edilmelidir.

Sezon başından beri yaklaşık 18 puanımız çalındı. Zirvede olabilirdik.

Anadolu - İstanbul ayrımı Türkiye’ye yakışmıyor.

Hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı. Koskoca bir camianın kaderiyle oynanıyor.

Berat Kandili gecesinde yapılan bu hareket kabul edilemez.

TFF'ye Resmi başvuruda bulunduk.

KOCAELİSPOR RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaelispor resmi bir açıklama yayınlayarak TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

İşte o açıklama:

Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur. Lakin bu hareket, sadece taraftarımıza yapılmış bir hareket olarak değerlendirilemez.

Bu hareket, ülke futbolunun düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz Fenerbahçe'ye ve ülkemizin ahlaki değerlerine açıkça saldırı ve hakaret mesabesindedir.

Bu rezillikten ötürü kulübümüz tarafından gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır lakin en büyük tepkiyi Fenerbahçe kulübü ile ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbol severlerin vermesi gerekmektedir. Kulübümüzce bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde ilgili şahısa yönelik Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince cezai müeyyide tatbik edilmesi adına başvuru yapılmıştır. Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır.

Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahısa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir. Futbolumuzun ve ülkemizin etik ve ahlaki değerlerine saldıran bu şahıs hakkında en büyük cezayı yine halihazırda futbol oynadığı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün vermesi gerektiğini hatırlatırız. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Skriniar olayı nedir?

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında Marco Asensio ve Dorgeles Nene’nin golleriyle Fenerbahçe 2-0 kazandı. Skriniar’ın tribünlere yönelik hareketi, Kocaelispor taraftarını öfkelendirdi.

Başkan Durul, hem hakem kararlarını hem de oyuncunun davranışını “ahlaksızlık” olarak nitelendirdi.