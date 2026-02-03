Skriniar'a 2 maç cezayı duyurdu

Süper Lig’de Fenerbahçe, Kocaelispor’a konuk olurken ilk golün ardından yaşananlar gündeme damgasını vurdu.

SKRINIAR’IN HAREKETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Asensio’nun golünün ardından sarı-lacivertli futbolcular saha kenarında sevinirken yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden birisi Guendouzi’nin kafasına gelirken Skrinar’ın hareketi ortalığı karıştırdı. Tribünlere dönen yıldız stoper ilk olarak ‘ağlama’ işareti yaparken daha sonrasında tenasül uzvunu tuttu.

TFF 2. Lig ekibine para cezası verdi: Haftaya da küme düşürecek

“2 MAÇ MEN CEZASI YOLDA”

Milan Skriniar’ın hareketi tepkilere neden olurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti. Tahir Kum’un haberine göre TFF, Milan Skriniar’ı tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Kum, Disiplin Kurulu’nun 2 maç ceza vereceğini iddia etti.

TFF’YE ŞİKAYET ETTİLER

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Milan Skriniar’ın hareketi ile ilgili olarak “Kulüp olarak Milan Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz. Bunun için gereken başvuruyu da yapacağız” dedi.