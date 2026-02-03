Skriniar'a 2 maç cezayı duyurdu

Kocaelispor'a konuk olan Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın hareketi tartışma konusu oldu. Oyuncunun hareketiyle ilgili TFF'ye şikayette bulunulurken flaş bir iddia geldi. Tahir Kum, oyuncuya 2 maç men cezasının yolda olduğunu söyledi.

Süper Lig’de Fenerbahçe, Kocaelispor’a konuk olurken ilk golün ardından yaşananlar gündeme damgasını vurdu.

SKRINIAR’IN HAREKETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Asensio’nun golünün ardından sarı-lacivertli futbolcular saha kenarında sevinirken yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden birisi Guendouzi’nin kafasına gelirken Skrinar’ın hareketi ortalığı karıştırdı. Tribünlere dönen yıldız stoper ilk olarak ‘ağlama’ işareti yaparken daha sonrasında tenasül uzvunu tuttu.

“2 MAÇ MEN CEZASI YOLDA”

Milan Skriniar’ın hareketi tepkilere neden olurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti. Tahir Kum’un haberine göre TFF, Milan Skriniar’ı tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Kum, Disiplin Kurulu’nun 2 maç ceza vereceğini iddia etti.

ekran-goruntusu-2026-02-03-214250.png

TFF’YE ŞİKAYET ETTİLER

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Milan Skriniar’ın hareketi ile ilgili olarak “Kulüp olarak Milan Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz. Bunun için gereken başvuruyu da yapacağız” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

