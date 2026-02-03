TFF 2. Lig ekibine para cezası verdi: Haftaya da küme düşürecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.

111 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, Kahramanmaraş İstiklal Spor maçında güvenlik görevlisi bulundurmadığı ve kötü tezahüratlar nedeniyle toplam 111 bin TL para cezası verdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 28.01.2026 tarihinde oynananTURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

TFF’NİN KÜME DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan TFF’nin önümüzdeki günlerde Yeni Mersin İdmanyurdu hakkında küme düşme kararı vermesi bekleniyor.

Galatasaray'a döndükten 24 saat sonra gitti

İKİNCİ KEZ MAÇA ÇIKMADILAR

Son olarak Gebzespor maçına çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu, bu sezon ikinci kez deplasmana gitmedi. TFF kuralları gereğince bir sezonda 2 maça çıkmayan kulüp küme düşürülüyor.