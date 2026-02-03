Galatasaray'a döndükten 24 saat sonra gitti

Galatasaray'a döndükten 24 saat sonra gitti
Yayınlanma:
Samsunspor'dan Galatasaray'a dönen Eyüp Aydın, bu sefer de Kasımpaşa'ya kiralandı.

Kasımpaşa, Parma forması giyen Adrian Benedyczak ve Galatasaray'da oynayan Eyüp Aydın'la sözleşme imzaladı.

BENEDYCZAK İMZAYI ATTI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adrian Benedyczak için Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp CEO'su Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu belirtildi.

Kulüp, kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayan Adrian Benedyczak için "Yeni transferimiz Adrian’a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz!" mesajı yayımladı.

xxcx.jpg

EYÜP AYDIN’I DA ALDILAR

Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı da renklerine bağladı.

Galatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddettiGalatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddetti

SAMSUNSPOR’A KİRALANMIŞTI

Ligin ilk yarısını Samsunspor’da kiralık olarak geçiren Eyüp Aydın geçtiğimiz günlerde Galatasaray’a döndü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Spor
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ı çıldırtan futbolcuyu açıkladı
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ı çıldırtan futbolcuyu açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler
Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler