Galatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddetti


Galatasaray yönetimi, Roland Sallai için İngilizlerden gelen 10 milyon euroluk teklifi düşünmeden reddetti.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Roland Sallai’nin son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İNGİLİZLER 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden bir kulüp, Roland Sallai için teklifte bulundu. İngilizlerin, Macar futbolcunun bonservisi için 10 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü.

DÜŞÜNMEDEN REDDETTİLER

Ancak Galatasaray bu teklifi düşünmeden reddetti. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun performansından çok memnun olduğu vurgulandı.

BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Roland Sallai için Freiburg’a 6 milyon euro bonservis ödendi.

30 MAÇTA 1 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta forma giyen Roland Sallai, 2 bin 453 dakika sahada kaldı. Macar futbolcu, 1 gol ve 6 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

