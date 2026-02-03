Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadı: 3. Lig'e imzayı attı

2016 yılında Galatasaray ile başladığı Türkiye kariyerinde sırasıyla Fenerbahçe, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Sivasspor'da oynayan Tolga Ciğerci'nin yeni adresi belli oldu.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin son gününde Almanya 3. Lig ekibi Energie Cottbus'a imzayı attı.

Tolga Ciğerci (sağda) ve kardeşi Tolgay Ciğerci (solda)

KARDEŞİ İLE BİRLİKTE OYNAYACAK

Tolga Ciğerci, 31 yaşındaki kardeşi Tolgay Ciğerci ile birlikte aynı takımda forma giyecek.

Energie Cottbus Teknik Direktörü Claus-Dieter Wollitz transfer sonrası yaptığı açıklamada, "Tolga, çok farklı bir seviyede tecrübe ve karizma getiren bir oyuncu. Biz bunu burada bizimle antrenman yaptığı süreçte her gün görebildik. Bu konuyu çok konuştuk, artılarını eksilerini tarttık ve sonunda bu adımı atmak istediğimize birlikte karar verdik. Tolga’nın kariyerini anlatmaya gerek yok, her şey ortada. İki kardeşin artık Cottbus’ta birlikte forma giyecek olması sıradan bir durum değil aynı zamanda yaptığımız işin ne kadar değer gördüğünü de gösteriyor." dedi.