İzmir’de son günlerde yaşanan yoğun sağanak yağışlar ve sele bağlı su taşkınları, barajlara önemli miktarda su girişi sağladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

TAHTALI BARAJI DOLULUK ORANI

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan ve İzmir’in içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yükseldi. 3 Şubat’ta yüzde 8,94 olarak ölçülen doluluk oranı, 4 Şubat itibarıyla yüzde 9,61’e çıktı.

Yağışların etkisiyle kaydedilen bu artış, barajdaki su seviyesinde kısa vadeli de olsa olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Ancak uzmanlar, mevcut oranların hala düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.

İZMİR’İN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL VERİLERLE AÇIKLANDI.

En yüksek doluluk yüzde 54,28 ile Güzelhisar Barajı’nda, en düşük doluluk ise yüzde 4,88 ile Gördes Barajı’nda ölçüldü.

Tahtalı Barajı: %9,61

Balçova Barajı: %36,26

Ürkmez Barajı: %28,95

Güzelhisar Barajı: %54,28

Gördes Barajı: %4,88

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %36,33

3 GÜNDE YAĞIŞLARIN ETKİSİYLE TAHTALI BARAJI’NDA DOLULUK ORANI ARTTI

İzmir’de etkili olan sağanak yağışlar ve yer yer yaşanan selin ardından, kentin en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı 3 günde dikkat çekici bir artış gösterdi.

2 Şubat’ta yüzde 7,56 olarak ölçülen doluluk oranı, 3 Şubat’ta yüzde 8,94’e, 4 Şubat itibarıyla ise yüzde 9,61’e yükseldi. Yağışların baraj havzasına olumlu yansıdığı görülürken, uzmanlar mevcut artışa rağmen oranın hâlâ düşük seviyede olduğunu belirtti.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU: TAHTALI VE GÖRDES BARAJLARI SON BİR HAFTADA YÜKSELİŞE GEÇTİ

İzmir’de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdı. Tahtalı Barajı’nda 28 Ocak’ta yüzde 2,55 olan doluluk oranı, kısa sürede önemli bir artış göstererek yüzde 9,61’e yükseldi.

Tamamen kurumuş durumda olan Gördes Barajı’nda ise 28 Ocak’ta yüzde 0 olan doluluk, yağışların ardından yüzde 4,88’e çıktı. Uzmanlar, bir haftalık süreçte yaşanan bu artışın sevindirici olduğunu ancak barajlardaki seviyelerin hala kritik düzeyde bulunduğunu bir kez daha vurguladı.

KURUYAN GÖRDES BARAJI, SAĞANAK YAĞIŞ VE SELLE YENİDEN DOLDU

Gördes Barajı’nda uzun süredir kritik seviyede seyreden doluluk oranı, etkili olan sağanak yağışlar ve yer yer yaşanan selin ardından yükselişe geçti. 31 Ocak’ta tamamen kuruyarak yüzde 0 seviyesine gerileyen baraj, yağışların etkisiyle 1 Şubat’ta yüzde 1,00, 2 Şubat’ta yüzde 2,36, 3 Şubat’ta yüzde 3,44 seviyesine çıktı. Bugün itibarıyla ise doluluk oranı yüzde 4,88 olarak ölçüldü.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

