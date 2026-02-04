Son günlerde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarının artmasında önemli rol oynadı. Kış mevsiminin getirdiği yoğun yağışlar, barajlara kademeli su girişi sağlayarak doluluk oranlarının yükselmesine katkı sağladı. Uzmanlar, artışın olumlu olduğunu belirtirken, bazı küçük ve kritik havzalarda doluluk seviyelerinin hala düşük kaldığını vurguladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 4 Şubat 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

ASKİ verilerine göre Ankara barajlarının toplam doluluk oranı son günlerde nispeten durgun bir seyir izledi. 1 Şubat’ta yüzde 14,36 olarak ölçülen doluluk oranı, 2 Şubat’ta aynı seviyede kaldı. 3 Şubat itibarıyla hafif bir düşüş yaşanarak yüzde 14,04 seviyesine geriledi. Ancak 4 Şubat itibarıyla baraj doluluk oranı tekrar yükselerek yüzde 14,87 seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, doluluk oranındaki bu sınırlı artışta son günlerdeki yağışların etkili olduğunu, ancak kış aylarında beklenen seviyelerin henüz oluşmadığını belirtti. Ankara ve çevresinde görülen sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesinin artmasına katkı sağladı; yetkililer, önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi halinde doluluk oranlarının daha belirgin şekilde yükselebileceğini ifade etti.

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ankara barajlarındaki aktif doluluk oranı son üç gün içinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi. ASKİ verilerine göre, barajların aktif doluluk oranı 2 Şubat’ta yüzde 2,91 seviyesindeydi. 3 Şubat itibarıyla oran yüzde 4,03’e yükseldi, 4 Şubat itibarıyla ise yüzde 4,95 seviyesine ulaştı.

Sadece üç gün içinde barajlardaki aktif doluluk oranı yaklaşık 2 puan artarak yükseliş trendini sürdürdü; bu durum, Ankara’nın su rezervlerinin güçlenmeye başladığını gösterdi.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 4 ŞUBAT İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara barajları arasında en yüksek doluluk oranı Kesikköprü Barajı’nda yüzde 100 ölçülürken, onu yüzde 24,31 ile Eğrekkaya Barajı takip etti; en düşük doluluk oranı ise Türkeşrefli Barajı’nda yüzde 5,92 kaydedildi.

• Akyar Barajı: %14.85

• Çubuk 2 Barajı: %9.74

• Kargalı Barajı: %15.68

• Kavşakkaya Barajı: %9.16

• Kurtboğazı Barajı: %11.27

• Çamlıdere Barajı: %14.91

• Eğrekkaya Barajı: %24.31

• Peçenek Barajı: %17,14

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

Ankara barajları yağış bekliyor! Doluluk hala kritik

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

4 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

4 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranı

4 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranı