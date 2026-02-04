İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları son günlerde artış gösterdi. Özellikle son haftalarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesine katkı sağladı. Bazı barajlar kritik seviyelerin üzerine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların 4 Şubat 2026 itibarıyla güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul’un baraj doluluk oranı, 3 Şubat’ta yüzde 32,3 olarak ölçüldü. Bugün yapılan son açıklamaya göre doluluk oranı yüzde 33,27 seviyesine çıktı.

Uzmanlar, son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını artırdığını belirtti. Meteorolojik verilere göre İstanbul ve çevresinde görülen yağışlar, barajların su seviyesinin artmasına katkı sağladı. Yetkililer, kış aylarında yağışların su rezervlerini güçlendirdiğini ve bu trendin devam etmesinin İstanbul’un su güvenliği açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

İSTANBUL BARAJLARINDA 3 GÜNLÜK ARTIŞ

İstanbul’un baraj doluluk oranı, son üç gün içinde istikrarlı bir yükseliş kaydetti. 2 Şubat’ta yüzde 30,25 seviyesinde olan doluluk oranı, 3 Şubat’ta yüzde 32,3’e yükseldi. 4 Şubat itibarıyla ise baraj doluluk oranı yüzde 33,27 olarak ölçüldü.

Uzmanlar, bu artışta özellikle son günlerde görülen yoğun yağışların etkili olduğunu vurguladı. İstanbul ve çevresinde görülen sağanak ve kar yağışları, barajlardaki su seviyesini artırdı. Yetkililer, kış aylarında bu tür artışların şehrin su güvenliği açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Özetle, sadece üç gün içinde baraj doluluk oranı yaklaşık 3 puan artarak yükseliş trendini sürdürdü; bu durum, İstanbul’un su rezervlerinin güçlenmeye başladığını gösterdi.

İSTANBUL BARAJLARINDA 14 GÜNLÜK DOLULUK ARTIŞI

İstanbul’un baraj doluluk oranı son 14 günde kayda değer bir yükseliş gösterdi. 22 Ocak’ta yüzde 25,07 olarak ölçülen doluluk oranı, 4 Şubat itibarıyla yüzde 33,27 seviyesine çıktı.

Uzmanlar, bu yaklaşık 8 puanlık artışın özellikle kış aylarında görülen yoğun yağışların etkisiyle gerçekleştiğini belirtti. İstanbul ve çevresinde son haftalarda görülen sağanak ve kar yağışları, barajlardaki su rezervlerini güçlendirdi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı’nda yüzde 90,96 ölçülürken, en düşük doluluk oranı Pabuçdere Barajı’nda yüzde 9,99 kaydedildi.

Ömerli Barajı: %47,13

Darlık Barajı: %51,95

Elmalı Barajı: %90,96

Terkos Barajı: %21,34

Alibey Barajı: %29,45

Büyükçekmece Barajı: %23,92

Sazlıdere Barajı: %20,86

Istrancalar Barajı: %70,82

Kazandere Barajı: %10,05

Pabuçdere Barajı: %9,99

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

4 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

