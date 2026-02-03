İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları son günlerde artış gösterirken, bazı barajlar kritik seviyelerin üzerinde seyrediyor; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise kent genelindeki barajların 3 Şubat 2026 itibarıyla güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul baraj doluluk oranı 2 Şubat’ta yüzde 30,25 iken 3 Şubat’ta yüzde 32,3’e yükseldi. Bu artış, bir günde yaklaşık 2 puanın üzerinde bir toparlanmaya işaret ediyor. Son günlerde etkili olan yağışların barajlara olumlu yansıdığı görülse de mevcut seviye hâlâ kritik eşiklerin altında. Uzmanlara göre bu yükseliş sevindirici ancak kalıcı rahatlama için sürdürülebilir yağış şart.

İSTANBUL BARAJLARINDA 3 GÜNLÜK ARTIŞ

İstanbul baraj doluluk oranı 1 Şubat’ta yüzde 28,88 iken 2 Şubat’ta yüzde 30,25’e, 3 Şubat’ta ise yüzde 32,3’e yükseldi. Üç günde toplam 3,42 puanlık artış, son dönemde etkili olan yağışların barajlara hızlı ve doğrudan yansıdığını gösterdi. Ancak doluluk oranı hâlâ mevsim normallerinin altında seyrederken, bu yükseliş kısa vadede umut verici, uzun vadede ise yağışların sürekliliğine bağlı bir toparlanma olarak değerlendirildi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANI

İstanbul baraj doluluk oranı 21 Ocak’ta yüzde 25,42 iken 3 Şubat itibarıyla yüzde 32,3’e yükseldi. Yaklaşık 14 günlük süreçte 6,88 puanlık artış, kente düşen yağışların barajlara belirgin ve istikrarlı şekilde yansıdığını ortaya koydu Bu tablo, kısa vadede olumlu bir toparlanmaya işaret etse de doluluk oranının hâlâ kritik seviyelerde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İSKİ verilerine göre barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde ile 84,93 Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı sırasıyla yüzde 49,19 ile Darlık, yüzde 44,28 ile Ömerli barajları takip etti. Buna karşılık, en düşük doluluk oranları Trakya yönündeki küçük havzalarda gözlemlendi. Kazandere Barajı yüzde 7,13 ile listenin en altında yer aldı.

Ömerli Barajı: %44,28

Darlık Barajı: %49,19

Elmalı Barajı: %84,93

Terkos Barajı: %18,24

Alibey Barajı: %24,63

Büyükçekmece Barajı: %21,16

Sazlıdere Barajı: %17,78

Istrancalar Barajı: %56,78

Kazandere Barajı: %7,13

Pabuçdere Barajı: %9,23

İSKİ açıkladı: Yağışlar barajlara yaradı

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?