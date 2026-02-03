Kocaeli’de yağış etkisi: Barajlarda su seviyesi yükseldi

Yayınlanma:
Kocaeli’nde su seviyesi yükseldi: İçme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı doluluk oranı yüzde 42’ye çıktı, Sapanca’dan takviye su alımı durduruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) yaptığı açıklamada, iklim değişikliği ve mevsimsel yağış azlığı nedeniyle oluşabilecek su risklerine karşı sürdürülebilir ve kapsamlı su yönetimi çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, yaz ve sonbahar aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kalmasıyla Yuvacık Barajı doluluk oranının yüzde 2’ye kadar gerilediği belirtilerek, entegre kaynak yönetimi, alternatif su temin yöntemleri ve planlı işletme uygulamaları sayesinde su arzının kesintiye uğramadan güvence altına alındığı ifade edildi.

Muğla’yı sel vurdu! Tarlalar göl olduMuğla’yı sel vurdu! Tarlalar göl oldu

Açıklamada, haziran ayından itibaren Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na takviye su alındığı ve alınan önlemler sayesinde içme suyunda herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi. Ayrıca, 2026 yılında etkili olan kar ve yağışların baraja katkısıyla su seviyesinin yükseldiği, bugün itibarıyla miktarın 21 milyon 340 bin metreküpe ulaştığı ve doluluğun yüzde 42’ye çıktığı vurgulandı.

SU TAKVİYESİ DURDU: İSU BARAJLARI VE KAYNAKLARI İZLİYOR

Doluluktaki artışla takviye amacıyla Sapanca Gölü'nden ve derin kuyulardan yapılan su temininin dün itibarıyla durdurulduğu bildirilen açıklamada, İSU Genel Müdürlüğünün baraj doluluk oranlarını ve meteorolojik verileri düzenli takip ettiği, tüketim projeksiyonları ve iklim senaryoları dikkate alınarak su yönetiminin sürdürüldüğü, baraj rezervleri, yeraltı su kaynakları ve Sapanca Gölü'nün entegre şekilde işletildiği anlatıldı.

3 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

3 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranı

3 Şubat Ankara'daki barajların doluluk oranı

3 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranı

3 Şubat Çanakkale'deki barajların doluluk oranı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

