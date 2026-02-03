Son günlerde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarındaki artışta belirleyici rol oynadı. Özellikle kış mevsiminin getirdiği yoğun yağışlar, barajlara kademeli su girişi sağlayarak doluluk oranlarında kısmen yükselişe katkıda bulundu. Uzmanlar, bu artışın olumlu olduğunu, ancak bazı küçük ve kritik havzalarda doluluk seviyelerinin hala düşük olduğunu belirtti.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 3 Şubat 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını açıkladı.

YAĞIŞ YETERSİZ, BARAJLAR KRİTİK SEVİYEDE: DOLULUK YÜZDE 14,04’E GERİLEDİ

ASKİ verilerine göre, Ankara barajlarının doluluk oranında son günlerde durgun bir tablo gözlemlendi. Baraj doluluk oranı 1 Şubat’ta yüzde 14,36 olarak ölçüldü ve 2 Şubat’ta da aynı seviyede kalarak artış göstermedi. Bugün, 3 Şubat itibarıyla ise oran hafif düşerek yüzde 14,04 seviyesine geriledi. Bu durum, kentteki barajlara düşen yağış miktarının yetersiz kaldığını ve doluluk oranlarında kısa vadeli bir artış olmadığını ortaya koydu. Uzmanlar, su kaynaklarının kritik seviyelerde olduğunu belirtti.

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ankara barajlarındaki aktif doluluk oranında son günlerde artış gözlemlendi. ASKİ verilerine göre, barajların aktif doluluk oranı 1 Şubat’ta yüzde 2,31 seviyesinde sabit kalırken, 2 Şubat’ta yüzde 2,91’e yükseldi. Bugün, 3 Şubat itibarıyla ise oran yüzde 4,03’e çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu yükseliş, kentte son günlerde etkili olan yağışların barajlara doğrudan yansıdığını ve su rezervlerinde kısa vadede toparlanma sağladığını ortaya koydu.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 3 ŞUBAT İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 5,92 ile Türkeşrefli Barajı'nda ölçüldü.

• Akyar Barajı: %10,97

• Çubuk 2 Barajı: %8,37

• Kargalı Barajı: %15,50

• Kavşakkaya Barajı: %7,93

• Kurtboğazı Barajı: %10,40

• Çamlıdere Barajı: %14,33

• Eğrekkaya Barajı: %22,82

• Peçenek Barajı: %17,14

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde Ankara'daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

