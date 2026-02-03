Edirne İl Genel Meclisi, Şubat ayının 2. birleşimini Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem dışı söz alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, son haftada etkili olan yağışların kuraklık yaşayan kente nefes aldırdığını ifade etti.

Süloğlu Barajı ve çevre köylerdeki sulama göletlerinin su seviyelerinin arttığını belirten Subaş, "Son 24 saat içerisinde Süloğlu Barajı'na 354 bin metreküp su gelmiştir." ifadelerini kullandı. Subaş, Süloğlu Barajı'nın su seviyesinin 24 milyon 737 bin metreküpe ulaştığını dile getirdi.

BARAJIN YÜZDE 50 DOLULUK SEVİYESİ ÜRETİCİLERE NEFES ALDIRDI

Barajın tam kapasite doluluk oranının ise 50 milyon metreküp olduğuna değinen Subaş, "Süloğlu Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50 seviyesine ulaşmıştır. Bu durum ilçemizde ve köylerimizde çiftçilik yapan üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür." dedi.

Kentin içme suyunun Süloğlu Barajı’ndan temin edildiğini belirten Subaş, kente kesintisiz ve sürdürülebilir su sağlayacak Süloğlu Barajı İshale Hattı çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

GEGEOĞLU: BARAJ DOLULUKLARI SEVİNDİRİCİ

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da suyun önemine dikkat çekti. Edirne'de son günlerde en çok su konusunun gündem olduğunu söyleyen Gegeoğlu, "Son yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Baraj ve göletlerdeki doluluk oranındaki artış sevindirici. Kuraklığı da öngörerek suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler ile Köylere Yönelik Hizmetler ve ORKÖY komisyonlarının raporları sunuldu.

