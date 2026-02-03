Edirne’ye yağmur müjdesi: Barajlar doldu

Edirne’ye yağmur müjdesi: Barajlar doldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Edirne'de son günlerde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı, baraj ve göletlerin doluluk oranını yükseltti. Çiftçiler, artan su seviyeleri sayesinde kuraklık endişesini bir nebze de olsa geride bırakarak rahat bir nefes aldı.

Edirne İl Genel Meclisi, Şubat ayının 2. birleşimini Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem dışı söz alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, son haftada etkili olan yağışların kuraklık yaşayan kente nefes aldırdığını ifade etti.

Süloğlu Barajı ve çevre köylerdeki sulama göletlerinin su seviyelerinin arttığını belirten Subaş, "Son 24 saat içerisinde Süloğlu Barajı'na 354 bin metreküp su gelmiştir." ifadelerini kullandı. Subaş, Süloğlu Barajı'nın su seviyesinin 24 milyon 737 bin metreküpe ulaştığını dile getirdi.

ediren-baraj.jpg

BARAJIN YÜZDE 50 DOLULUK SEVİYESİ ÜRETİCİLERE NEFES ALDIRDI

Barajın tam kapasite doluluk oranının ise 50 milyon metreküp olduğuna değinen Subaş, "Süloğlu Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50 seviyesine ulaşmıştır. Bu durum ilçemizde ve köylerimizde çiftçilik yapan üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür." dedi.

Kentin içme suyunun Süloğlu Barajı’ndan temin edildiğini belirten Subaş, kente kesintisiz ve sürdürülebilir su sağlayacak Süloğlu Barajı İshale Hattı çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Muğla’yı sel vurdu! Tarlalar göl olduMuğla’yı sel vurdu! Tarlalar göl oldu

GEGEOĞLU: BARAJ DOLULUKLARI SEVİNDİRİCİ

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da suyun önemine dikkat çekti. Edirne'de son günlerde en çok su konusunun gündem olduğunu söyleyen Gegeoğlu, "Son yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Baraj ve göletlerdeki doluluk oranındaki artış sevindirici. Kuraklığı da öngörerek suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler ile Köylere Yönelik Hizmetler ve ORKÖY komisyonlarının raporları sunuldu.

3 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

3 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranı

3 Şubat Ankara'daki barajların doluluk oranı

3 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranı

3 Şubat Çanakkale'deki barajların doluluk oranı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!
Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!
Kocaeli’de yağış etkisi: Barajlarda su seviyesi yükseldi
Kocaeli’de yağış etkisi: Barajlarda su seviyesi yükseldi
Kuş yuvasını düşürüp parçalamışlardı: Çocuklar hakkında ev hapsi
Kuş yuvasını düşürüp parçalamışlardı: Çocuklar hakkında ev hapsi