Muğla’nın Menteşe ilçesinde son 24 saatte metrekareye 22 kilogram yağış düştü. Kent genelinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy ve Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu üzerindeki bazı tarım alanları sular altında kaldı. Özellikle alçak kesimlerde biriken sular, ekili alanlarda zarara yol açtı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA, ÜRETİCİ TEDİRGİN

Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de etkili olan yağışlar sonucu bazı tarım arazileri ile narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu. Üreticiler, ürünlerde oluşabilecek zarar konusunda endişe yaşarken, suyun çekilmesi için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Düğerek Mahallesi’nde sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülenirken, yetkililer yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin sahadaki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.