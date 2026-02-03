İzmir’de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve selin barajlara sağladığı yoğun su girişi önemli rol oynadı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 ŞUBAT

Güzelhisar Barajı, yüzde doluluk oranıyla kentteki en yüksek seviyeye ulaşırken, Gördes Barajı tamamen kurudu. Tahtalı Barajı ise yüzde ile en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

TAHTALI BARAJI’NDA YAĞMUR ETKİSİ: 3 GÜNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İzmir’de Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı, sağanak yağışlar ve yer yer etkili olan selin ardından kısa sürede dikkat çekici bir artış gösterdi. 1 Şubat’ta yüzde 6,13 olan su seviyesi, 2 Şubat’ta yüzde 7,56’ya, 3 Şubat itibarıyla ise yüzde 8,94’e yükseldi.

Üç günde yaklaşık 2,8 puanlık artış, yoğun yağışların baraja doğrudan ve hızlı şekilde yansıdığını ortaya koydu. Ancak doluluk oranının hala çok düşük seviyelerde olması, bu yükselişin geçici bir rahatlama sağladığını, kalıcı iyileşme için ise sürdürülebilir yağışlara ve etkin su yönetimine ihtiyaç olduğunu gösterdi.

Tahtalı Barajı: %8,94

Balçova Barajı: %26,54

Ürkmez Barajı: %28,95

Güzelhisar Barajı: %43,17

Gördes Barajı: %3,44

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %35,69

SEL VE SAĞANAK YAĞIŞ TAHTALI BARAJI’NI DOLDURDU: BİR HAFTALIK ARTIŞ

İzmir’de barajlar, son günlerdeki sağanak yağış ve yer yer etkili selin etkisiyle hızlı bir artış gösterdi. Tahtalı Barajı, 27 Şubat’ta yüzde 1,11 iken 3 Şubat’ta yüzde 8,94’e yükseldi.

Gördes Barajı ise 27 Şubat’ta yüzde 0 iken, yüzde 3,44 doluluk oranına ulaştı. Bu artışlar, yağışların barajlara doğrudan yansıdığını ve sel sularının havzaları beslediğini gösterdi. Ancak doluluk seviyeleri hâlâ düşük olduğundan, kalıcı rahatlama için sürdürülebilir yağış önemli.

UZUN SÜRE KURAK KALAN GÖRDES BARAJI YAĞMURLA TOPARLANDI

Gördes Barajı, uzun süredir kritik seviyede olan doluluk oranını sağanak yağış ve selin etkisiyle artırmaya başladı. 31 Şubat’ta tamamen kurumuş ve yüzde 0 seviyesinde olan baraj, 1 Şubat’ta yüzde 1,00, 2 Şubat’ta yüzde 2,36 ve 3 Şubat’ta yüzde 3,44’e yükseldi. Bu artış, yağış ve sel sularının baraja doğrudan katkı sağladığını gösterdi. Uzun süre kurak kalan baraj, bu yükselişle yeniden su toplamaya başladı. Ancak doluluk oranı hâlâ düşük olduğundan, barajın su durumu için dikkatli olunması gerekiyor.

Sağanak yağış ve sel İzmir’i vurdu: Barajlar doldu

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

