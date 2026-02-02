Kentin ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı başta olmak üzere birçok barajda su miktarında artış gözlemlendi. Bu yükselişte, İzmir’de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve selin barajlara sağladığı yoğun su girişi önemli rol oynadı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 2 ŞUBAT

Güzelhisar Barajı, yüzde 43,22 doluluk oranıyla kentteki en yüksek seviyeye ulaşırken, Gördes Barajı tamamen kurudu. Tahtalı Barajı ise yüzde 7,56 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İzmir’de Tahtalı Barajı’nda su seviyesi hızlı bir artış gösterdi. 1 Şubat’ta yüzde 6,13 olan doluluk oranı, 2 Şubat itibarıyla yüzde 7,56’ya çıktı. Bu yükseliş, kentte etkili olan sağanak yağışlar ve selin baraja getirdiği yoğun su sayesinde gerçekleşti. Uzmanlar, barajdaki artışın sevindirici olduğunu, ancak hala tam kapasiteden uzak olduğunu belirtiyor.

Tahtalı Barajı: %7,56

Balçova Barajı: %26,54

Ürkmez Barajı: %28,95

Güzelhisar Barajı: %43,22

Gördes Barajı: %0

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %32,90

SEL VE SAĞANAK YAĞIŞ TAHTALI BARAJI’NI DOLDURDU: BİR HAFTALIK ARTIŞ

İzmir’de Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı 26 Ocak’ta yüzde 0,98 seviyesindeyken, 2 Şubat’a kadar geçen bir haftalık sürede yüzde 7,56’ya yükseldi. Bu hızlı artış, kent genelinde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağışlar ile oluşan selin barajlara sağladığı yoğun su girişinin bir sonucu olarak değerlendirildi. Uzmanlar, bu tür ani yükselişlerin baraj doluluk oranlarını kısa sürede artırsa da, sürdürülebilir su seviyesi için yağışların düzenli şekilde devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

GÖRDES BARAJI’NDA SU SEVİYESİ SIFIRLANDI

İZSU’nun açıkladığı güncel verilere göre, Gördes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 0,00 olarak ölçüldü. Barajda aktif su seviyesinin bulunmadığı belirtilirken, Gördes Barajı İzmir’de en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, barajın kritik seviyede olduğunu ve su tasarrufunun önemini vurguladı.

İzmir'de barajlardan iyi haber: İZSU verileri paylaştı

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

2 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

2 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranı

2 Şubat Ankara'daki barajların doluluk oranı