İzmir'de su kesintisi: Kemalpaşa, Kiraz ve Seferihisar'da sular ne zaman gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü İzmir’in bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin depo temizliği, vana arızası ve ana boru kaynaklı sorunlar nedeniyle belirli saatlerde yapılacağı bildirildi.

İZSU’nun paylaştığı bilgilere göre, kesintiler Kemalpaşa, Kiraz ve Seferihisar ilçelerindeki bazı mahalleleri etkileyecek. Vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

KEMALPAŞA SARIÇALI’DA 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa’nın Sarıçalı Mahallesi’nde depo temizliği çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Çalışmalar 09.30-12.30 saatleri arasında yaklaşık 3 saat sürecek. Bu süre boyunca depo çıkış vanaları kapatılacak.

KİRAZ KIRKÖY’DE 4 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Kiraz ilçesi Kırköy Mahallesi’nde dalgıç pompa vanalarındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Mahalleye 09.00-12.30 saatleri arasında yaklaşık 4 saat boyunca su verilemeyecek.

SEFERİHİSAR’DA SU KESİNTİSİ

Seferihisar’ın Akarca Mahallesi’nde, 1031 Sokak’ta yaşanan ana boru arızası sebebiyle 08.45 ile 13.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi uygulanacak.

Seferihisar’da Çolak İbrahim Bey ve Turabiye mahalleleri ile Fabrika Caddesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Kesintinin 08.40-11.00 saatleri arasında, yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.