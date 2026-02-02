İzmir'de su kesintisi: Kemalpaşa, Kiraz ve Seferihisar'da sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi: Kemalpaşa, Kiraz ve Seferihisar'da sular ne zaman gelecek?
Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir’in Kemalpaşa, Kiraz ve Seferihisar ilçelerinde depo temizliği ve boru arızaları nedeniyle 2-4 saat sürecek su kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü İzmir’in bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin depo temizliği, vana arızası ve ana boru kaynaklı sorunlar nedeniyle belirli saatlerde yapılacağı bildirildi.

İZSU’nun paylaştığı bilgilere göre, kesintiler Kemalpaşa, Kiraz ve Seferihisar ilçelerindeki bazı mahalleleri etkileyecek. Vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

KEMALPAŞA SARIÇALI’DA 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa’nın Sarıçalı Mahallesi’nde depo temizliği çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Çalışmalar 09.30-12.30 saatleri arasında yaklaşık 3 saat sürecek. Bu süre boyunca depo çıkış vanaları kapatılacak.

Sağanak yağış ve sel İzmir’i vurdu: Barajlar dolduSağanak yağış ve sel İzmir’i vurdu: Barajlar doldu

KİRAZ KIRKÖY’DE 4 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Kiraz ilçesi Kırköy Mahallesi’nde dalgıç pompa vanalarındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Mahalleye 09.00-12.30 saatleri arasında yaklaşık 4 saat boyunca su verilemeyecek.

SEFERİHİSAR’DA SU KESİNTİSİ

Seferihisar’ın Akarca Mahallesi’nde, 1031 Sokak’ta yaşanan ana boru arızası sebebiyle 08.45 ile 13.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi uygulanacak.

Seferihisar’da Çolak İbrahim Bey ve Turabiye mahalleleri ile Fabrika Caddesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Kesintinin 08.40-11.00 saatleri arasında, yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Türkiye
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın