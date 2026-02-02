İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları son günlerde artış gösterirken, bazı barajlar kritik seviyelerin üzerinde seyrederken, bazı küçük havzalarda hâlâ düşük seviyelerde bulunuyor; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise kent genelindeki barajların 2 Şubat 2026 itibarıyla güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul baraj doluluk oranları 2 Şubat’ta yüzde 30,25’e yükselerek, 1 Şubat’taki yüzde 28,88 seviyesine göre yüzde 4,74 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş yağışların etkisini ortaya koysa da, doluluk oranının hâlâ kritik seviyelerin altında.

İSTANBUL BARAJLARINDA 3 GÜNLÜK ARTIŞ

31 Ocak’ta yüzde 28,24 olan doluluk oranı, 1 Şubat’ta yüzde 28,88’e, 2 Şubat’ta ise yüzde 30,25’e yükselerek üç günde toplam 2,01 puan arttı. Bu artış, başlangıç seviyesine göre yaklaşık yüzde 7,12’lik bir yükselişe karşılık gelirken, barajlara su girişinin hızlandığını gösterdi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANI

20 Ocak’ta yüzde 25,07 olan İstanbul baraj doluluk oranı, 2 Şubat’ta yüzde 30,25’e yükselerek 14 günde 5,18 puanlık artış gösterdi. Bu durum, yaklaşık yüzde 20,7’lik bir yükselişe karşılık gelirken, barajlara düzenli su girişi olduğunu ve yağışların ciddi şekilde etkili olduğunu ortaya koydu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İSKİ verilerine göre barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 84,93 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı sırasıyla yüzde 49,19 ile Darlık, yüzde 44,28 ile Ömerli barajları takip etti. Buna karşılık, en düşük doluluk oranları Trakya yönündeki küçük havzalarda gözlemlendi. Kazandere Barajı yüzde 7,03 ile listenin en altında yer aldı.

Ömerli Barajı: %44,28

Darlık Barajı: %49,19

Elmalı Barajı: %84,93

Terkos Barajı: %18,24

Alibey Barajı: %24,63

Büyükçekmece Barajı: %21,16

Sazlıdere Barajı: %17,78

Istrancalar Barajı: %56,78

Kazandere Barajı: %7,03

Pabuçdere Barajı: %9,23

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

