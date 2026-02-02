Bursa barajlarındaki doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışların ardından merak konusu oldu. Kısa süreli ve yoğun yağışlar barajları doğrudan doldurmasa da yer altı sularını besledi. Uzmanlar, artan yağışların su kaynakları için sevindirici olduğunu vurgularken, aynı zamanda sel, taşkın ve heyelan risklerini de gündeme getirdi. Kuraklık riski ise hala ciddi boyutta; barajlardaki düşük doluluk oranları, şehrin su güvenliği açısından temkinli olunması gerektiğini ortaya koydu.

BURSA BARAJLARINDA YIL BOYU DALGALANMA: KURAKLIK RİSKİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

BUSKİ verilerine göre Bursa’da baraj doluluk oranları son bir yılda belirgin bir mevsimsel dalgalanma sergiledi. 2025 yılı Şubat ayında yaklaşık yüzde 32,17 seviyesinde olan doluluk oranı, ilkbahar aylarında artış eğilimine girerek Nisan’da yüzde 48,62’ye, Mayıs’ta ise yüzde 55,84 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haziran ayında sınırlı bir gerilemeyle yüzde 50 bandında seyreden doluluk oranları, yaz aylarının etkisiyle Temmuz’dan itibaren hızlı bir düşüşe geçti. Ağustos’ta yüzde 20’nin altına gerileyen oranlar, eylül ve ekim aylarında kritik seviyelere inerek neredeyse sıfıra yaklaştı.

Kasım ve Aralık aylarında barajlardaki doluluk oranlarının yok denecek düzeyde kalması, kuraklık riskini daha görünür hale getirdi.

BURSA BARAJLARI DÜŞÜK SEVİYEDE

2026 yılı Ocak ayında doluluk oranı yüzde 4,29 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında ise etkili olan yağışlar sayesinde sınırlı bir toparlanma gözlemlense de, oranlar hala düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum, Bursa’nın su kaynakları açısından temkinli olunması gerektiğini ortaya koydu.

"ULUDAĞ’DAKİ KAR ÖRTÜSÜ BARAJLAR İÇİN HAYATİ ÖNEMDE"

Bursadabugün’ün haberine göre, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilisi Mehmet Yıldız, Bursa’daki baraj doluluk oranlarının sınırlı kalmasının sadece yağışlara bağlı olmadığını belirtti. Yıldız, özellikle Uludağ’daki kar örtüsünün barajlar için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Yüksek kesimlerde biriken kar, erime süreciyle birlikte uzun vadede barajları besleyen doğal bir depolama işlevi görüyor. Bu çok kıymetli bir birikim çünkü zamana yayılarak su sağlıyor” dedi.

"KISA SÜRELİ YAĞIŞ BARAJLARI DOĞRUDAN ETKİLEMİYOR"

Son günlerde kent genelinde görülen kuvvetli yağışların daha çok yer altı sularını beslediğini ifade eden Yıldız, kısa sürede düşen yağmurun baraj doluluk oranlarına doğrudan büyük katkı sağlamadığını dile getirdi. Vatandaşların sık sık “Yağmur yağıyor ama barajlar neden dolmuyor?” sorusuna yanıt veren Yıldız, bunun sebebinin havza bazlı beslenme sistemi olduğunu belirtti.

"YAĞIŞ ARTIŞI RİSKLERİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR"

Yıldız ayrıca, artan yağışların yalnızca su kaynakları açısından değil, afet riski açısından da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sel, taşkın, heyelan ve kütle hareketleri gibi olayların tetiklenebileceğine dikkat çeken Yıldız, “Yağış sevindirici ama kontrolsüz ve kısa sürede yoğun şekilde düşmesi farklı riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle hem su yönetimi hem de afet yönetimi birlikte ele alınmalı” ifadelerini kullandı.

ULUDAĞ’DAKİ KARLAR YARIYA İNDİ: BURSA’NIN SU KAYNAKLARI TEHLİKEDE

21 Ocak’ta yapılan araştırmayla ortaya konan verilere göre, Bursa’nın en önemli su kaynağı olan Uludağ’daki kar örtüsü son 10 yılda yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Şifalı kaplıcalarıyla dünyaca tanınan şehirde, yer altı su seviyeleri kuraklık nedeniyle yıllar içinde 10 metreden 250 metreye kadar geriledi. Uludağ, artan sıcaklıklar ve düzensizleşen yağış rejiminin etkisiyle kent için adeta bir “su sigortası” konumundaki önemini korurken, iklim değişikliğinin etkilerinin en sert hissedildiği bölgeler arasında yer aldı.

