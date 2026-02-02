Son günlerde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarındaki artışta belirleyici rol oynadı. Özellikle kış mevsiminin getirdiği yoğun yağışlar, barajlara kademeli su girişi sağlayarak doluluk oranlarında yükselişe katkıda bulundu. Uzmanlar, bu artışın olumlu olduğunu, ancak bazı küçük ve kritik havzalarda doluluk seviyelerinin hala düşük olduğunu belirtti.

Ankara’nın barajlarındaki su seviyesi yükselişini koruyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 2 Şubat 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını açıkladı.

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI SABİT KALDI

ASKİ verilerine göre baraj doluluk oranı 31 Ocak’ta yüzde 13,69 seviyesine ulaşırken, 1 Şubat’ta yüzde 14,36’ya yükseldi. 2 Şubat’ta ise doluluk oranı yüzde 14,36 seviyesinde sabit kalarak artışın durduğunu gösterdi. Bu durum, kısa vadede barajlara su girişinin sınırlı olduğunu ve doluluk oranlarının hâlâ düşük seviyelerde seyrettiğini ortaya koydu.

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ankara barajlarındaki aktif doluluk oranı 30 Ocak’ta yüzde 1,73 seviyesindeyken, 31 Ocak’ta yüzde 2,31’e yükseldi. 1 Şubat’ta oran yüzde 2,31 seviyesinde sabit kalırken, 2 Şubat’ta yüzde 2,91’e çıkarak üç gün içinde toplam 1,18 puanlık artış gösterdi. Bu yükseliş, barajlara su girişinin sınırlı olsa da kademeli bir toparlanma sürecine işaret etti. yine de aktif doluluk oranlarının hâlâ düşük seviyelerde seyrettiği görüldü.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 2 ŞUBAT İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 3,89 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

• Akyar Barajı: %3,89

• Çubuk 2 Barajı: %7,43

• Kargalı Barajı: %15,13

• Kavşakkaya Barajı: %5,94

• Kurtboğazı Barajı: %10,58

• Çamlıdere Barajı: %15,14

• Eğrekkaya Barajı: %21,60

• Peçenek Barajı: %16,63

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

Ankara'da yağışlar barajlara nefes aldırdı: ASKİ açıkladı

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

2 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

2 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranı