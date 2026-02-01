Ankara’nın barajlarındaki su seviyesi yükselişini koruyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 1 Şubat 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını açıkladı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 14.36 OLDU

Ankara’daki barajların toplam doluluk oranında yukarı yönlü bir seyir gözlemleniyor. 29 Ocak’ta yüzde 12,88 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 30 Ocak’ta yüzde 13,03’e yükseldi. Artış eğilimi devam ederek, 31 Ocak itibarıyla yüzde 13,69’a ulaştı. Bugün ise bu oran yükseliş kaydederek 14,36 olarak ölçüldü.

ERİYEN KARLAR VE YAĞMUR SULARI, BARAJLARI DOLDURMAYA BAŞLADI

Ankara’nın başlıca içme suyu kaynakları arasında yer alan Kurtboğazı Barajı’nda, karların erimesi ve son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte su seviyelerinde kademeli bir yükseliş gözleniyor.

Başkent, uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalırken, yağışların azalması nedeniyle kent genelinde zaman zaman su kesintileri yaşanmış ve vatandaşlar olumsuz etkilenmişti. Ancak bahar aylarına sarkan yağışlar ve özellikle yüksek kesimlerde biriken karların erimesi, barajlara sınırlı da olsa nefes aldırdı. Bu süreçten Kurtboğazı Barajı da olumlu etkilendi.

Eriyen kar sularının ve yağmurun baraja ulaşmasıyla doluluk oranında artış yaşanırken, yetkililer bu yükselişin umut verici olduğunu ancak su seviyelerinin halen dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI YÜZDE 2.31 OLDU

Ankara barajlarında aktif doluluk oranı son üç günde yükseliş gösterdi. 29 Ocak’ta yüzde 1,60 olan oran, 30 Ocak’ta yüzde 1,73’e çıktı ve 31 Ocak itibarıyla yüzde 2,31 seviyesine ulaştı. Bugün ise aktif doluluk oranı aynı seviyesini korudu.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 3,89 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

* Akyar Barajı: %3,89 * Çamlıdere Barajı: %15,14 * Çubuk 2 Barajı: %7,43 * Eğrekkaya Barajı: %21,60 * Kargalı Barajı: %15,13 * Kavşakkaya Barajı: %5,94 * Kesikköprü Barajı: %100 * Kurtboğazı Barajı: %10,58 * Peçenek Barajı: %16,63 * Türkşerefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

1 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

