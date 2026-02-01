Yağışlar barajları canlandırdı: İSKİ son durumu açıkladı

Yağışlar barajları canlandırdı: İSKİ son durumu açıkladı
İstanbul barajlarında kademeli artış yaşanıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 1 Şubat itibarıyla yüzde 28.88 oldu. En yüksek doluluk yüzde 82,77 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 4.03 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların son durumuna ilişkin güncel verileri 1 Şubat 2026 itibarıyla paylaştı.

baraj.jpg

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul’da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışı, baraj havzalarına nefes aldırdı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Mevcut %28'lik oranın yaz ayları için hala risk taşıdığı belirtiliyor.

İSKİ verilerine göre, 29 Ocak’ta yüzde 27,63 seviyesinde bulunan baraj doluluk oranı, 30 Ocak itibarıyla yüzde 27,8’e yükseldi. Artış eğilimi devam ederken 31 Ocak itibarıyla doluluk oranı yüzde 28,24 olarak ölçüldü. Bugün ise doluluk oranı yüzde 28,24 olarak kaydedildi.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'in altına indi

Son üç günde kaydedilen bu artış, barajlardaki su seviyelerinde kademeli bir toparlanmaya işaret ederken, oranların hala istenilen seviyelerin altında olduğu görüldü.

Uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde doluluk oranlarında sınırlı da olsa artışın sürebileceğini söyledi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANI

Barajlardaki doluluk oranlarında son iki haftada kademeli bir artış yaşandığını ortaya koydu. 19 Ocak 2026’da yaklaşık yüzde 24 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 1 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 28’in üzerine çıktı.

Son 14 günlük süreçte istikrarlı bir yükseliş sergileyen baraj doluluk oranları, özellikle yağışların etkisiyle sınırlı da olsa olumlu bir tablo ortaya koydu. Günlük artışların küçük oranlarda gerçekleşmesine rağmen, genel eğilimin yukarı yönlü olması dikkat çekti.

baraj1.jpg

BARAJLARDAKİ GÜNCEL DOLULUK LİSTESİ

İSKİ verilerine göre barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 82,77 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı sırasıyla yüzde 46,68 ile Darlık, yüzde 40,51 ile Ömerli barajları takip etti. Kazandere Barajı yüzde 4,03 ile listenin en altında yer aldı.

Ömerli Barajı: %40.51

Darlık Barajı: %46,68

Elmalı Barajı: %80,77

Terkos Barajı: %16,67

Alibeyköy Barajı: %22,37

Büyükçekmece Barajı: %18,77

Sazlıdere Barajı: %16,44

Istrancalar Barajı: %39.31

Kazandere Barajı: %4,03

Pabuçdere Barajı: %7,43

baraj2.jpg

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

