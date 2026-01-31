İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların son durumuna ilişkin güncel verileri 31 Ocak 2026 itibarıyla paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor.

İSKİ verilerine göre, 29 Ocak’ta yüzde 27,63 seviyesinde bulunan baraj doluluk oranı, 30 Ocak itibarıyla yüzde 27,8’e yükseldi. Artış eğilimi bugün de devam ederken, 31 Ocak itibarıyla doluluk oranı yüzde 28,24 olarak ölçüldü.

Son üç günde kaydedilen bu artış, barajlardaki su seviyelerinde kademeli bir toparlanmaya işaret ederken, oranların hâlâ istenilen seviyelerin altında olduğu görüldü. Uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde doluluk oranlarında sınırlı da olsa artışın sürebileceğini söyledi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANI

İstanbul’daki baraj doluluk oranlarında son 14 günde dikkat çekici bir artış yaşandı.

18 Ocak’ta yüzde 24,16 olarak ölçülen İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı, aradan geçen iki haftalık süreçte yükselişini sürdürerek 31 Ocak itibarıyla yüzde 28,24’e ulaştı. Böylece barajlardaki su seviyesi 14 günde yaklaşık 4 puanlık artış kaydetti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İSKİ verilerine göre barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 82,16 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı sırasıyla yüzde 47,18 ile Darlık, yüzde 41,54 ile Ömerli barajları takip etti. Buna karşılık, en düşük doluluk oranları Trakya yönündeki küçük havzalarda gözlemlendi. Kazandere Barajı yüzde 4,7 ile listenin en altında yer aldı.

Ömerli Barajı: %41,54

Darlık Barajı: %47,18

Elmalı Barajı: %82,16

Terkos Barajı: %16,91

Alibey Barajı: %22,69

Büyükçekmece Barajı: %19,25

Sazlıdere Barajı: %16,92

Istrancalar Barajı: %40,47

Kazandere Barajı: %4,7

Pabuçdere Barajı: %7,74

İstanbul barajları hala kritik seviyede! İSKİ açıkladı

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

31 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

