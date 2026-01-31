Ankara’nın barajlarındaki su seviyesi yükselişini koruyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 31 Ocak 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını açıkladı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 13.69 OLDU

Ankara’daki barajların toplam doluluk oranında yukarı yönlü bir seyir gözlemleniyor. 29 Ocak’ta yüzde 12,88 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 30 Ocak’ta yüzde 13,03’e yükseldi. Artış eğilimi bugün de devam ederek, 31 Ocak itibarıyla yüzde 13,69’a ulaştı.

Uzmanlar, son üç gündeki bu artışın yağışların etkisiyle barajlarda kademeli bir toparlanmaya işaret ettiğini, ancak oranların hala kritik seviyelerin oldukça altında olduğunu belirtti.

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI YÜZDE 2.31 OLDU

Ankara barajlarında aktif doluluk oranı son üç günde yükseliş gösterdi. 29 Ocak’ta yüzde 1,60 olan oran, 30 Ocak’ta yüzde 1,73’e çıktı ve 31 Ocak itibarıyla yüzde 2,31 seviyesine ulaştı.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 31 OCAK İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 2,79 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

• Akyar Barajı: %2,79

• Çubuk 2 Barajı: %6,46

• Kargalı Barajı: %15,13

• Kavşakkaya Barajı: %4,95

• Kurtboğazı Barajı: %9,97

• Çamlıdere Barajı: %14,58

• Eğrekkaya Barajı: %20,14

• Peçenek Barajı: %16,63

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

