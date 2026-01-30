ASKİ açıkladı! Barajlar yükseliyor ama risk sürüyor

Yayınlanma:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 30 Ocak itibarıyla kent genelindeki barajların doluluk oranlarını açıkladı. Barajların toplam doluluk oranı yüzde 13,03, aktif doluluk ise yüzde 1,73 olarak ölçüldü. En yüksek doluluk Kesikköprü Barajı’nda yüzde 100, en düşük doluluk ise Akyar Barajı’nda yüzde 2,25 seviyesinde kaydedildi.

Ankara’nın barajlarındaki su seviyesi yükselişini koruyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 30 Ocak 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını açıkladı.

1303.jpg

ANKARA BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

Ankara’da barajlardaki doluluk oranları son günlerde yavaş ancak kademeli bir artış kaydetti. 28 Ocak’ta yüzde 12,74 olarak açıklanan doluluk oranı, 29 Ocak’ta yüzde 12,88’e, 30 Ocak itibarıyla ise yüzde 13,03’e yükseldi.

ASKİ verileri, su seviyelerindeki bu artışın olumlu bir gelişme olduğunu gösterse de, mevcut oranların Ankara’nın su ihtiyacı açısından hala kritik seviyelerin oldukça altında. Uzmanlar, doluluk oranlarının kalıcı şekilde artabilmesi için yağışların düzenli olarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

aktif-doluluk.jpg

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI 1.73 OLDU

Ankara barajlarında son günlerde yavaş ama düzenli bir yükseliş gözlendi. 28 Ocak’ta yüzde 1,47, 29 Ocak’ta yüzde 1,60 olarak ölçülen doluluk oranı, 30 Ocak itibarıyla yüzde 1,73 seviyesine ulaştı. Uzmanlar, artışın olumlu bir gelişme olduğunu belirtse de, barajlardaki doluluk oranlarının hala kritik derecede düşük olduğunu ve su tasarrufu ile tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 30 OCAK İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 2.25 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

Ankara barajlarında son günlerde gözlenen kademeli artış umut verici olsa da, genel doluluk oranlarının hala kritik seviyelerin oldukça altında. Özellikle küçük ve orta ölçekli barajlarda doluluk oranlarının düşük olması, kentte su tasarrufu ve planlamasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

• Akyar Barajı: %2.25

• Çubuk 2 Barajı: %4.53

• Kargalı Barajı: %14.58

• Kavşakkaya Barajı: %3.55

• Kurtboğazı Barajı: %9.34

• Çamlıdere Barajı: %14.07

• Eğrekkaya Barajı: %18.70

• Peçenek Barajı: %15.62

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5.92

ASKİ verileri paylaştı: Baraj doluluk oranları kritik seviyelerdeASKİ verileri paylaştı: Baraj doluluk oranları kritik seviyelerde

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

30 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

30 Ocak İstanbul'da barajların doluluk oranı

30 Ocak İzmir'de barajların doluluk oranı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

