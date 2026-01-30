Şehrin içme suyu açısından kritik öneme sahip Tahtalı Barajı başta olmak üzere pek çok barajda toparlanma sinyalleri öne çıkarken, uzmanlar sürdürülebilir yağış ihtiyacına dikkat çekti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

30 OCAK İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir’de baraj doluluk oranlarında son günlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. 27 Ocak’ta yüzde 1,11 olarak ölçülen doluluk oranı, 28 Ocak’ta yüzde 2,55’e, 29 Ocak’ta ise yüzde 2,93’e yükseldi. 30 Ocak itibarıyla yüzde 4,69’a çıkan doluluk oranı, kısa sürede kaydedilen artışla birlikte olumlu bir tablo ortaya koysa da, mevcut seviyenin hala kritik düzeylerde olduğu değerlendirdi.

Uzmanlar, barajlardaki toparlanmanın kalıcı olabilmesi için önümüzdeki dönemde yağışların düzenli şekilde devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

İZMİR BARAJLARINDA KISMİ TOPARLANMA

Güzelhisar Barajı yüzde 43,37 ile İzmir’de doluluk oranı en yüksek baraj olarak öne çıktı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 27,38 doluluk oranıyla orta seviyede bulundu. Veriler, bazı barajlarda kısmi toparlanma görülse de genel tablo itibarıyla İzmir’in su kaynaklarının hala kritik düzeylerde olduğunu ortaya koydu.

Tahtalı Barajı: %4,69

Balçova Barajı: %15,74

Ürkmez Barajı: %11,73

Güzelhisar Barajı: %43,37

Gördes Barajı: %0

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %27,38

TAHTALI BARAJI’NDA BİR HAFTALIK ARTIŞ

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda bir haftada dikkat çekici bir artış yaşandı. 23 Ocak’ta yüzde 0,78 olarak açıklanan doluluk oranı, 30 Ocak itibarıyla yüzde 4,69’a yükseldi.

Yaklaşık bir haftalık süreçte kaydedilen bu artış, son yağışların baraj seviyelerine olumlu yansıdığını ortaya koyarken, uzmanlar mevcut oranın hala kritik seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Barajdaki toparlanmanın kalıcı olabilmesi için önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi gerektiği vurguladı.

İZSU’DAN 30 OCAK SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 30 Ocak 2026 Cuma günü planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintileri uygulanacağını açıkladı. Kesintiler ilçe ve mahalle bazında farklı saatlerde olacak ve aynı gün içinde sona erecek.

Programa göre; Bergama Balaban ve İsmailli’de 08.00–12.00, Bornova Egemenlik’te 09.20–10.20, Karaburun Saip’te 09.16–10.16, Kınık Fatih’te 08.27–11.27, Selçuk Gökçealan’da 08.20–12.00, Tire Cambazlı’da 09.00–12.00 ve Çiğli Egekent’te 09.29–10.29 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

İZSU, vatandaşların güncel duyuruları resmi internet sitesi ve sosyal medya kanallarından takip etmelerini önerdi.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumdaki su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Teknik nedenlerle kullanılamayan ve “ölü hacim” olarak adlandırılan su bu hesaplamaya dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

30 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

