İzmir’de son günlerde etkisini artıran yağışlar, kentin içme ve kullanma suyu açısından hayati öneme sahip barajlardaki doluluk oranlarını yeniden gündemin merkezine taşıdı. Kuraklık tehdidi ve nüfus artışı, İzmir’in su kaynaklarına yönelik endişeleri artırıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

28 OCAK İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan ve şehrin toplam su ihtiyacının yaklaşık yarısını tek başına karşılayan Tahtalı Barajı’nda son günlerde kademeli bir artış yaşanıyor.

25 Ocak’ta yüzde 0,78 olarak ölçülen doluluk oranı, 26 Ocak’ta yüzde 0,98’e, 27 Ocak yüzde 1,11’e yükseldi. Bugün 29 Ocak verilerine göre barajın doluluk oranı yüzde 2,93 seviyesine çıktı.

Bu artış, düşük seviyelerden bir toparlanma sinyali olarak görülse de, hala barajın içme suyu temini açısından son derece sınırlı kaynakla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, sürdürülebilir bir iyileşme için uzun vadeli ve düzenli yağışların şart olduğunu vurguladı.

İZMİR BARAJLARINDA KRİTİK TABLO

İzmir’de barajlar arasında en yüksek doluluk Güzelhisar’da görülürken, en düşük seviye Tahtalı’da kaydedildi. Ürkmez ve Balçova gibi kritik su kaynaklarında ise toparlanma sınırlı düzeyde seyrederken, Alaçatı Kutlu Aktaş orta seviyelerde yer aldı.

Tahtalı Barajı: %2,93 Balçova Barajı: %15,74 Ürkmez Barajı: %11,73 Güzelhisar Barajı: %43,37 Gördes Barajı: %0,00 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %26,19

TAHTALI BARAJI KRİTİK SEVİYEDE

21 Ocak’ta Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 0,70 seviyesindeyken, son yağışların ardından 29 Ocak itibarıyla yüzde 2,93’e yükseldi. Ancak mevcut yükseliş, Tahtalı’nın İzmir için kritik içme suyu kaynağı olduğu gerçeğini değiştirmedi.

Dolayısıyla uzmanlar kalıcı rahatlama için yağışların uzun süreli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

İzmir'deki barajların güncel doluluk oranı: İZSU açıkladı

İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

İzmir'de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün planlı su kesintileri uygulanıyor. Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellendi.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumdaki su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Teknik nedenlerle kullanılamayan ve “ölü hacim” olarak adlandırılan su bu hesaplamaya dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

29 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

29 Ocak İstanbul'daki barajların doluluk oranı

29 Ocak Ankara'daki barajların doluluk oranı