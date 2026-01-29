İstanbul’da yağışların etkisiyle su rezervlerinde sınırlı bir artış yaşanırken, baraj doluluk oranları genel ortalamada düşük seviyelerde kalmayı sürdürüyor. İSKİ, 29 Ocak 2026 tarihli güncel baraj verilerini kamuoyuyla paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 27.34 seviyesine yükseldi.

Yağışlar İstanbul barajlarını hareketlendirdi: İSKİ açıkladı

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NE?

Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından İSKİ verilerinde ibre yukarı döndü. Son üç günde kaydedilen kademeli artış, barajlardaki su seviyelerinde toparlanma sinyali olarak değerlendirildi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANI

Dün İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 27,54 olarak açıklanmışken, bugün itibarıyla bu oran 27,63 seviyelerine yükseldi. Bu rakamlar, son iki haftalık dönemde barajlarda sınırlı bir artış olduğunu gösterse de, kış yağışlarının etkisiyle yaşanan toparlanma henüz su dengelerinde rahatlama yaratacak seviyeye ulaşmış değil.

Mevcut artış kısa vadede rahatlatıcı olsa da, kalıcı bir iyileşme için düzenli ve uzun süreli yağışlara ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor.

25 OCAK İSKİ İSTANBUL BARAJ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 80,55 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı sırasıyla yüzde 46,77 ile Darlık, yüzde 39,17 ile Ömerli barajları takip etti. Kazandere Barajı yüzde 4,84 ile listenin en altında yer aldı.

Ömerli Barajı: %39,17 Darlık Barajı: %45,77 Elmalı Barajı: %80,55 Terkos Barajı: %16,79 Alibeyköy Barajı: %22,02 Büyükçekmece Barajı: %18,62 Sazlıdere Barajı: %16,29 Istrancalar Barajı: %38,3 Kazandere Barajı: %4,84 Pabuçdere Barajı: %7,55

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

29 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

