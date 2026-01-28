İstanbul'un su rezervleri kontrollü artış gösterirken barajların genel ortalaması hala düşük seviyelerde seyrediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların son durumuna ilişkin güncel verileri 28 Ocak 2026 itibarıyla paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Son üç günde kaydedilen kademeli artış, barajlardaki su seviyelerinde toparlanma sinyali olarak değerlendirildi. Günlük yükselişlerin sınırlı olmasına rağmen devam etmesi, İstanbul’un su kaynaklarında olumlu bir seyrin başladığına işaret etti.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANI

15 Ocak’ta İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 23,51 olarak açıklanmışken, bugün itibarıyla bu oran 27,54 seviyelerine yükseldi. Bu rakamlar, son iki haftalık dönemde barajlarda sınırlı bir artış olduğunu gösterse de, kış yağışlarının etkisiyle yaşanan toparlanma henüz su dengelerinde rahatlama yaratacak seviyeye ulaşmış değil.

Mevcut artış kısa vadede rahatlatıcı olsa da, kalıcı bir iyileşme için düzenli ve uzun süreli yağışlara ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İSKİ verilerine göre barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 80,99 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı sırasıyla yüzde 46,45 ile Darlık, yüzde 40,02 ile Ömerli barajları takip etti. Buna karşılık, en düşük doluluk oranları Trakya yönündeki küçük havzalarda gözlemlendi. Kazandere Barajı yüzde 4,32 ile listenin en altında yer aldı.

Genel tablo, Anadolu Yakası’ndaki bazı barajlarda dolulukların toparlandığını, ancak Avrupa Yakası’ndaki bir kısım barajlarda kuraklık riskinin sürdüğünü gösterdi. Bu durum, yağışların dağılımındaki farklılıkların İstanbul’un su dengesi üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Ömerli Barajı: %40,02

Darlık Barajı: %46,45

Elmalı Barajı: %80,99

Terkos Barajı: %16,79

Alibey Barajı: %22,26

Büyükçekmece Barajı: %18,77

Sazlıdere Barajı: %16,44

Istrancalar Barajı: %36,08

Kazandere Barajı: %4,32

Pabuçdere Barajı: %7,55

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

28 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

