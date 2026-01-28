İzmir'de baraj doluluklarında hareketlilik: İZSU açıkladı

İzmir'de baraj doluluklarında hareketlilik: İZSU açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 28 Ocak 2026 tarihinden itibaren İzmir barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı. En yüksek doluluk yüzde 43,42 İle Güzelhisar Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 2,55 ile Tahtalı Barajı’nda ölçüldü. Gördes Barajı'nda ise aktif su kalmadığı kaydedildi.

İzmir’de yağışların ardından baraj doluluk oranlarında sınırlı da olsa hareketlilik gözlendi. Şehrin içme suyu açısından kritik öneme sahip Tahtalı Barajı başta olmak üzere pek çok barajda toparlanma sinyalleri öne çıkarken, uzmanlar sürdürülebilir yağış ihtiyacına dikkat çekti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

barajj.jpg

28 OCAK İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan ve şehrin toplam su ihtiyacının yaklaşık yarısını tek başına karşılayan Tahtalı Barajı’nda son günlerde kademeli bir artış yaşanıyor. 25 Ocak’ta yüzde 0,78 olarak ölçülen doluluk oranı, 26 Ocak’ta yüzde 0,98’e, 27 Ocak itibarıyla yüzde 1,11’e yükseldi. Bugün, 28 Ocak verilerine göre barajın doluluk oranı yüzde 2,55 seviyesine çıktı.

Bu artış, düşük seviyelerden bir toparlanma sinyali olarak görülse de, hala barajın içme suyu temini açısından son derece sınırlı kaynakla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, sürdürülebilir bir iyileşme için uzun vadeli ve düzenli yağışların şart olduğunu vurguladı.

İZMİR BARAJLARINDA KRİTİK TABLO

İzmir’de barajlar arasında en yüksek doluluk Güzelhisar’da görülürken, en düşük seviye Tahtalı’da kaydedildi. Ürkmez ve Balçova gibi kritik su kaynaklarında ise toparlanma sınırlı düzeyde seyrederken, Alaçatı Kutlu Aktaş orta seviyelerde yer aldı.

Tahtalı Barajı: %2,55

Balçova Barajı: %15,74

Ürkmez Barajı: %11,73

Güzelhisar Barajı: %43,42

Gördes Barajı: %0,00

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %23,88

TAHTALI BARAJI’NDA BİR HAFTALIK ARTIŞ

21 Ocak’ta Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 0,70 seviyesindeyken, son yağışların ardından 28 Ocak itibarıyla yüzde 2,55’e yükseldi. Ancak mevcut yükseliş, Tahtalı’nın İzmir için kritik içme suyu kaynağı olduğu gerçeğini değiştirmedi; dolayısıyla uzmanlar kalıcı rahatlama için yağışların uzun süreli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumdaki su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Teknik nedenlerle kullanılamayan ve “ölü hacim” olarak adlandırılan su bu hesaplamaya dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

  • Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.
  • Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.
  • Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.
  • Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.
  • Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

28 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

28 Ocak İstanbul'daki barajların doluluk oranı

28 Ocak Ankara'daki barajların doluluk oranı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

