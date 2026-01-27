27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ açıkladı

27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ açıkladı
Yayınlanma:
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 27 Ocak itibarıyla yüzde 27,34 oldu. En yüksek doluluk yüzde 80,92 İle Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 4,37 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

Yetersiz yağışlar nedeniyle kentin barajlarında su seviyesi kritik seviyelerde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların son durumuna ilişkin güncel verileri 27 Ocak 2026 itibarıyla paylaştı.

ekran-goruntusu-2026-01-27-094739.jpg

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bir günde 0,20 puanlık sınırlı bir artış göstererek yüzde 27,14’ten 27,34’e yükseldi. Bu artış olumlu bir sinyal olsa da, mevcut seviye hala kritik eşiklerin oldukça altında.

Mevsim normallerine kıyasla barajlardaki su miktarı İstanbul’un uzun vadeli su ihtiyacı açısından riskli bir tabloya işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde yağışların devam etmesi hayati önem taşıyor.

ekran-goruntusu-2026-01-27-094803.jpg

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANI

14 Ocak’ta yüzde 23,3 olan doluluk oranı, 27 Ocak itibarıyla yüzde 27,34’e yükseldi. Bu 14 günlük süreçte yaklaşık 4,04 puanlık bir artış yaşandı. Artışın temel nedenleri arasında ocak ayının ikinci yarısında etkili olan yağışlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle buharlaşmanın azalması yer alıyor.

Ancak bu yükselişe rağmen doluluk oranı hala yüzde 30’un altında ve bu durum İstanbul’un su arzı açısından kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut artış kısa vadede rahatlatıcı olsa da, kalıcı bir iyileşme için düzenli ve uzun süreli yağışlara ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor.

ekran-goruntusu-2026-01-27-094937.jpg

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 80,92 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı Barajı bu seviyesiyle şehrin su arzı açısından görece rahat bir tablo sunarken, Kazandere Barajı yüzde 4,37 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj oldu. Barajlar arasındaki bu büyük fark, İstanbul genelinde su dağılımının dengesiz seyrettiğini ve bazı havzaların ciddi risk altında olduğunu ortaya koydu.

Ömerli Barajı: %39,72

Darlık Barajı: %46,19

Elmalı Barajı: %80,92

Terkos Barajı: %16,79

Alibey Barajı: %22,14

Büyükçekmece Barajı: %18,62

Sazlıdere Barajı: %16,39

Istrancalar Barajı: %37,54

Kazandere Barajı: %4,37

Pabuçdere Barajı: %7,37

whatsapp-image-2026-01-27-at-09-37-09.jpeg

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

whatsapp-image-2026-01-27-at-09-36-41.jpeg

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

  • İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.
  • Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.
  • Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.
  • Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.
  • Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.
  • Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

