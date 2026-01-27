Son yağışlara rağmen seviyeler düşük seyrederken, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 27 Ocak 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını açıkladı.

ANKARA BARAJLARINDA KADEMELİ ARTIŞ

ASKİ verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı kademeli ancak çok sınırlı bir artış gösterdi. 25 Ocak’ta yüzde 12,58 olan doluluk oranı, 26 Ocak’ta 12,60’a, 27 Ocak itibarıyla ise 12,65’e yükseldi. Bu üç günlük süreçte toplam 0,07 puanlık artış yaşanırken, söz konusu yükseliş yağışların etkisini yansıtsa da mevcut seviyenin hala kritik derecede düşük olduğu ve Ankara’nın su kaynakları açısından yüksek riskin devam ettiği görüldü.

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI 1.40 OLDU

ASKİ verilerine göre Ankara’daki barajların aktif doluluk oranı 25 Ocak’ta yüzde 1,35 iken, 26 Ocak’ta yüzde 1,36’ya çıktı. 27 Ocak itibarıyla ise yüzde 1,40 olarak ölçüldü.

Bu veriler artışın sınırlı da olsa devam ettiğini gösterdi. Ancak yüzde 1,40’lık seviye, kentte su arzı açısından hala oldukça düşük ve kırılgan bir tabloya işaret etti.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 27 OCAK İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 1,99 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

• Akyar Barajı: %1,99

• Çubuk 2 Barajı: %3,76

• Kargalı Barajı: %14,02

• Kavşakkaya Barajı: %3,29

• Kurtboğazı Barajı: %8,90

• Çamlıdere Barajı: %13,74

• Eğrekkaya Barajı: %17,68

• Peçenek Barajı: %15,29

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

