Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 26 Ocak 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını güncelledi.

ANKARA BARAJLARINDA SINIRLI ARTIŞ

ASKİ verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı 26 Ocak’ta yüzde 12,60 olarak ölçüldü. Bir önceki gün bu oran yüzde 12,58 seviyesindeydi. Böylece baraj doluluğunda 0,02 puanlık sınırlı bir artış kaydedilmiş oldu.

ANKARA BARAJLARINDA AKTİF DOLULUK ORANI NE?

Ankara’daki barajların aktif doluluk oranı, dün yüzde 1,35 iken bugün yüzde 1,36 olarak ölçüldü. Bu, barajlardaki kullanılabilir su miktarında 0,01 puanlık çok küçük bir artış olduğunu gösterdi.

Artış, kısa vadede olumlu bir işaret olsa da aktif su rezervlerinin hâlâ oldukça düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 26 OCAK İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 1,98 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

• Akyar Barajı: %1,98

• Çubuk 2 Barajı: %3.56

• Kargalı Barajı: %14.02

• Kavşakkaya Barajı: %3.26

• Kurtboğazı Barajı: %8,71

• Çamlıdere Barajı: %13,72

• Eğrekkaya Barajı: %17,44

• Peçenek Barajı: %15,29

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

YAĞMUR YAĞDIĞI HALDE BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ARTMIYOR?

Baraj Doluluk Oranları; Baraj kapasitelerimizin yüksek olması nedeniyle yılın ilk aylarında doluluk oranı yavaş artar. Ancak havaların ısınması ve kar erimeleriyle birlikte özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranda artış sağlanır.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

26 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

