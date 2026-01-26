İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum

Yayınlanma:
İstanbul’da su kaynaklarının mevcut durumunu ortaya koyan güncel İSKİ verileri, barajlardaki doluluk seviyelerinin hala kritik düzeylerde seyrettiğini gösteriyor. İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 26 Ocak itibarıyla yüzde 27,14 oldu. En yüksek doluluk yüzde 80,55 İle Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 80,55 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların son durumuna ilişkin güncel verileri 26 Ocak 2026 itibarıyla paylaştı.

26-iski.jpg

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NE?

İSKİ'nin yayımladığı güncel verilerine göre, bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 27.14 olarak ölçüldü. Dün bu oran yüzde 26.91 seviyesindeydi.

Bu veriler, İstanbul barajlarındaki su seviyesinde sınırlı bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Doluluk oranının bir günde yüzde 26,91’den yüzde 27,14’e yükselmesi, kısa vadede olumlu ancak oldukça düşük ölçekli bir artış anlamına geliyor.

HALA SU ARZI AÇISINDAN RİSKLİ

Bu yükseliş, barajlara az da olsa su girişi olduğunu düşündürse de mevcut seviye hala mevsim normallerinin altında ve su arzı açısından riskli kabul ediliyor.

iski2.jpg

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANI YÜKSELDİ

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı, son 14 gün içinde yüzde 22,01’den yüzde 26,91’e yükselerek 4,90 puanlık bir artış gösterdi. Bu artış, yağışların barajlara kısmen olumlu yansıdığını ortaya koysa da doluluk seviyesinin hala yüzde 30’un altında kalması, su arzı açısından riskin devam ettiğini gösterdi.

iski5.jpg

25 OCAK İSKİ İSTANBUL BARAJ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Dün Elmalı Barajı yüzde 80,04 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, Kazandere Barajı yüzde 5,01 ile en düşük seviyede ölçüldü. Bugün ise Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 80,55’e yükselirken, Kazandere Barajı’nda yüzde 4,84’e gerileyerek düşüş gösterdi.

Ömerli Barajı: %39,17

Darlık Barajı: %45,77

Elmalı Barajı: %80,55

Terkos Barajı: %16,79

Alibey Barajı: %22,02

Büyükçekmece Barajı: %18,62

Sazlıdere Barajı: %16,29

Istrancalar Barajı: %38,3

Kazandere Barajı: %4,84

Pabuçdere Barajı: %7,55

BARAJ DOLULUK ORANININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

whatsapp-image-2026-01-26-at-09-38-59.jpeg

26 Ocak 2026 tarihli grafik, baraj doluluk oranlarının son 10 yılda ciddi dalgalanmalar gösterdiğini ortaya koydu. Verilere göre 2019 yılında yüzde 90 seviyesine ulaşan doluluk, 2023’te yüzde 30’un altına kadar gerilemişti.

2026 itibarıyla ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde kalarak son yılların en düşük değerlerinden biri olarak dikkat çekti.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

  • İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.
  • Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.
  • Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.
  • Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.
  • Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.
  • Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

26 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

26 Ocak İzmir barajları doluluk oranı

26 Ocak Ankara barajları doluluk oranı

