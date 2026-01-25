İstanbul’da etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yeniden gündeme geldi. İSKİ, kent genelindeki barajların son durumuna ilişkin güncel verileri 25 Ocak 2026 itibarıyla paylaştı.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NE?

İSKİ'nin yayımladığı güncel verilerine göre, bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 26,91 olarak ölçüldü. Dün bu oran yüzde 26,56 seviyesindeydi. Veriler, sınırlı da olsa barajlardaki su seviyesinde artış yaşandığını ortaya koydu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 GÜNDE YAVAŞÇA ARTTI

İstanbul barajlarının son 14 günlük doluluk oranı verileri de paylaşıldı. İstanbul’daki barajların son 14 günlük doluluk grafiği, su seviyelerinde istikrarlı ancak sınırlı bir artış yaşandığını gösterdi. 12 Ocak’ta yüzde 22,01 seviyesinde görülen toplam doluluk oranı, 25 Ocak itibarıyla yaklaşık yüzde 26,91 seviyesine yükseldi.

Verilere göre artış, günlük ortalama küçük yükselişlerle gerçekleşirken 18 Ocak sonrası trendin daha belirgin hale geldiği dikkat çekti. Bu durum, geçen hafta etkili olan kar yağışı ile aralıklarla devam eden yağışların, barajların sınırlı da olsa toparlanma sürecine girdiğini ortaya koyuyor.

Yetkililer, seviyelerdeki artışın olumlu olduğunu ancak barajların hala düşük kapasitede bulunduğunu belirtti.

25 OCAK İSKİ İSTANBUL BARAJ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 80,04 İle Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 5,01 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.

Ömerli Barajı: %38,69

Darlık Barajı: %45,4

Elmalı Barajı: %80,04

Terkos Barajı: %16,67

Alibey Barajı: %21,91

Büyükçekmece Barajı: %18,46

Sazlıdere Barajı: %16,19

Istrancalar Barajı: %37,67

Kazandere Barajı: %5,01

Pabuçdere Barajı: %7,74

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

25 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

