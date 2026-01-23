İstanbul barajlarındaki son durum verisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 23 Ocak 2026 itibarıyla güncellendi.

Kent genelinde kasım ve aralık aylarının yağışsız geçmesi barajları alarm durumuna geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kar yağışının baraj havzalarına asıl katkısının, karların eriyip yer altı sularıyla beslenerek baraj göllerine ulaşacağı bekleniyordu. İstanbul genelinde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar ve aralıklarla yağan yağmur yağışları barajlara olumlu yansıdı.

YAĞIŞLARDAN SONRA BARAJLARDAKİ SON DURUM NE?

İSKİ'nin yayımladığı güncel verilerine göre, bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 26,1 olarak ölçüldü. Bu da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışının İstanbul barajlarına fayda sağladığı gösterdi.

SON 14 GÜN İÇİNDE DOLULUK ORANLARI

İstanbul barajlarının son 14 günlük doluluk oranı verileri de paylaşıldı. Grafiklere göre 10 Ocak’ta yüzde 19,24 seviyesinde olan genel doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 26,1 yükseldi. Böylece kentteki barajlarda son iki haftada kademeli bir artış oldu.

23 OCAK İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 76,6 İle Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 5,72 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.

Ömerli Barajı: %36,54

Darlık Barajı: %42,73

Elmalı Barajı: %76,6

Terkos Barajı: %16,43

Alibey Barajı: %20,82

Büyükçekmece Barajı: %18,14

Sazlıdere Barajı: %15,58

Istrancalar Barajı: %30,78

Kazandere Barajı: %5,72

Pabuçdere Barajı: %7,64

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 26,1 olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

23 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

