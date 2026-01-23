Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 23 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranını ve kullanılabilir aktif su oranını açıkladı.

ANKARA’DA BARAJ DOLULUK ORANI NE OLDU?

ASKİ verilerine göre, Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,58’e düştü. Bir gün önce yüzde 12,60 olarak ölçülen oran, barajlardaki sınırlı da olsa gerilemenin devam ettiğini ortaya koydu.

ANKARA'DA AKTİF KULLANILABİLİR SU ORANI KAÇ OLDU?

ASKİ’nin açıkladığı verilere göre, başkentteki barajların aktif doluluk oranı yüzde 1,36’ya geriledi. Bir gün önce yüzde 1,38 olarak ölçülen oran, su rezervlerindeki düşüşün sürdüğünü gösterdi.

Güncel verilere, kış aylarında yağışlar beklenen düzeye ulaşmadı ve barajlardaki su seviyeleri düşük seyretmeyi sürdürdü.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 22 OCAK İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 1,97 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

• Akyar Barajı: %1,97

• Çubuk 2 Barajı: %3,20

• Kargalı Barajı: %6,64

• Kavşakkaya Barajı: %3,20

• Kurtboğazı Barajı: %8,26

• Çamlıdere Barajı: %13,77

• Eğrekkaya Barajı: %17,28

• Peçenek Barajı: %14,11

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ: SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesinde ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Ahi Evran Mahallesi Ayaş–Ankara Yolu üzerinde meydana gelen arıza sebebiyle mahalle içerisindeki organize sanayi bölgesinin tamamı kesintiden etkilenirken, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren arızayı gidermek için sahada çalışmalara başladığı ve suyun saat 17.00 itibarıyla yeniden verilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

ASKİ’nin paylaştığı bilgilere göre, 23 Ocak 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesinde de altyapı çalışmaları kapsamında tedbir amaçlı su kesintisi uygulanıyor.

Ayvalı Mahallesi 159. Cadde üzerinde Planlama Daire Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen içme suyu hattı döşeme çalışmaları sırasında mevcut şebeke hattında risk oluşmaması için kesintiye gidilirken, bu nedenle Ayvalı Mahallesi’nin alt kotlarına gün boyunca su verilemeyeceği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun saat 19.00 civarında yeniden verilmesinin planlandığı bildirildi.

YAĞMUR YAĞDIĞI HALDE BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ARTMIYOR?

Baraj Doluluk Oranları; Baraj kapasitelerimizin yüksek olması nedeniyle yılın ilk aylarında doluluk oranı yavaş artar. Ancak havaların ısınması ve kar erimeleriyle birlikte özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranda artış sağlanır.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

23 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

