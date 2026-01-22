22 Ocak 2026 Ankara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladı

22 Ocak 2026 Ankara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladı
Yayınlanma:
Ankara’da baraj doluluk oranları endişe verici seviyelerde. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 22 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 12.60, kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1.38 seviyesinde ölçüldü.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranını ve kullanılabilir aktif su oranını açıkladı.

whatsapp-image-2026-01-22-at-08-45-44.jpeg
ASKİ TOPLAM BARAJ DOLULUK ORANI (22 OCAK 2026)

ANKARA’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 12.60 OLDU

ASKİ, başkentteki barajların toplam doluluk oranını yüzde 12,60 olarak ölçtü. 22 Ocak tarihli güncel verilere, kış aylarında yağışlar beklenen düzeye ulaşmadı ve barajlardaki su seviyeleri düşük seyretmeyi sürdürdü.

whatsapp-image-2026-01-22-at-08-45-44-1.jpeg
ASKİ AKTİF BARAJ DOLULUK ORANI (22 OCAK 2026)

AKTİF KULLANILABİLİR SU ORANI: YÜZDE 1,38

ASKİ, başkentteki barajlarda ölçülen aktif doluluk oranının yüzde 1,38 olduğunu açıkladı. Kent genelinde aktif kullanıma uygun su miktarının endişe verici seviyelerde seyrettiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Türkiye
3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi
3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi
Trabzon Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi Cengiz'e gitti! Dolgu alana yapacak milyarlar alacak
Trabzon Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi Cengiz'e gitti! Dolgu alana yapacak milyarlar alacak