22 Ocak 2026 Ankara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladı
Yayınlanma:
Ankara’da baraj doluluk oranları endişe verici seviyelerde. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 22 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 12.60, kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1.38 seviyesinde ölçüldü.
ANKARA’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 12.60 OLDU
ASKİ, başkentteki barajların toplam doluluk oranını yüzde 12,60 olarak ölçtü. 22 Ocak tarihli güncel verilere, kış aylarında yağışlar beklenen düzeye ulaşmadı ve barajlardaki su seviyeleri düşük seyretmeyi sürdürdü.
AKTİF KULLANILABİLİR SU ORANI: YÜZDE 1,38
ASKİ, başkentteki barajlarda ölçülen aktif doluluk oranının yüzde 1,38 olduğunu açıkladı. Kent genelinde aktif kullanıma uygun su miktarının endişe verici seviyelerde seyrettiği ifade edildi.