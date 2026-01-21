ASKİ açıkladı! Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum

ASKİ açıkladı! Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum
Yayınlanma:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,61, kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1,40 seviyesinde ölçüldü.

Yurt genelinde etkili olan yağışların ardından Ankara'daki barajların su seviyesi merak edilmeye devam ediliyordu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 21 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranını ve kullanılabilir aktif su oranını açıkladı.

Ankara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladıAnkara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladı

ANKARA’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 12,61’E GERİLEDİ

aski-001.png
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ)
​​​​​​TOPLAM BARAJ DOLULUK ORANI (21 OCAK 2026)

ASKİ, 21 Ocak 2026 tarihli toplam baraj doluluk oranını yüzde 12,61 olarak açıkladı. Böylece kentteki baraj seviyeleri düne göre 0,01 puanlık bir düşüş göstermiş oldu. Dün paylaşılan verilerde oran yüzde 12,62 olarak ölçülmüştü.

140.png
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ)
AKTİF BARAJ DOLULUK ORANI (21OCAK 2026)

AKTİF KULLANILABİLİR SU ORANI: YÜZDE 1,40

ASKİ, başkentteki barajlarda ölçülen aktif doluluk oranının yüzde 1,40 olduğunu açıkladı. Dünkü verilerde de aynı oran görüldüğü için aktif depolama kapasitesinde herhangi bir değişim görülmedi.

aski-3.jpg

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, yağışların yetersiz kalması ve mevsimsel tüketimin etkisiyle barajlarda beklenen toparlanmanın sağlanamadığını söyledi. Yetkililer ise su tüketiminde tasarruf ve kontrol çağrısını yineledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Türkiye
Son Dakika | Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücünün çıktı
Son Dakika | Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücünün çıktı
Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi
Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi