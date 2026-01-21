ASKİ açıkladı! Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum

Yurt genelinde etkili olan yağışların ardından Ankara'daki barajların su seviyesi merak edilmeye devam ediliyordu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 21 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranını ve kullanılabilir aktif su oranını açıkladı.

Ankara'daki barajların doluluk oranı: ASKİ açıkladı

ANKARA’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 12,61’E GERİLEDİ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ)

​​​​​​TOPLAM BARAJ DOLULUK ORANI (21 OCAK 2026)

ASKİ, 21 Ocak 2026 tarihli toplam baraj doluluk oranını yüzde 12,61 olarak açıkladı. Böylece kentteki baraj seviyeleri düne göre 0,01 puanlık bir düşüş göstermiş oldu. Dün paylaşılan verilerde oran yüzde 12,62 olarak ölçülmüştü.

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ)

AKTİF BARAJ DOLULUK ORANI (21OCAK 2026)

AKTİF KULLANILABİLİR SU ORANI: YÜZDE 1,40

ASKİ, başkentteki barajlarda ölçülen aktif doluluk oranının yüzde 1,40 olduğunu açıkladı. Dünkü verilerde de aynı oran görüldüğü için aktif depolama kapasitesinde herhangi bir değişim görülmedi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, yağışların yetersiz kalması ve mevsimsel tüketimin etkisiyle barajlarda beklenen toparlanmanın sağlanamadığını söyledi. Yetkililer ise su tüketiminde tasarruf ve kontrol çağrısını yineledi.